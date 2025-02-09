¿Discordia?: participantes de MasterChef deben calificar a sus propios compañeros

Los cocineros de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a vísperas de finalizar otro ciclo en la competencia por lo que algunos de ellos han manifestado su nostalgia por ver cada vez más reducido el número de jugadores.

No obstante, la cocina también ha sido espacio para que varias celebridades enfrenten sus conceptos culinarios y se forman algunas rencillas que ponen en vilo la convivencia de la competencia.

Participantes de MasterChef se califican

En una reciente actividad, los cocineros tuvieron que enfrentarse en parejas mientras que uno debía observar el plato y el otro cocinaba en la estación. No obstante, los chefs generaron impacto ya que aquellos que no cocinaban tenían la responsabilidad de evaluar el platillo de sus compañeros.

Pese a que algunos manifestaron que era una dinámica interesante con la que podían aprender de sus errores y de las técnicas que la chef Belén impartió, no todos disfrutaron de la experiencia como hubieran querido.

Este fue el caso del actor Ricardo, quien tuvo que presentar un platillo para que su compañera Valentina lo calificara. Ante las expectativas, la degustación inició por lo que la locutora se encontraba en compañía del chef Nicolás para ofrecer su punto de vista de la comida.

No obstante, su reacción no dejó mucho que desear ya que la mujer realizó algunos gestos de desagrado sobre lo que estaba comiendo. Aunque expresó su interés por no hacer sentir mal a su compañero de juego, quien se encontraba viendo su reacción desde la habitación de espera, Taguado recalcó que no podría darle una calificación alta.

Reacción de Ricardo a su delantal negro

La decisión final se tomó por lo que el actor se llevó la desafortunada sorpresa de que su plato obtuvo la menor calificación del reto. De esta manera, el hombre tuvo que ponerse el delantal negro y pasar a riesgo de eliminación, no sin antes emitir unas contundentes palabras que sorprendieron a más de uno.

Gracias amigos, la verdad es que me pongo el delantal negro porque queria estar con Valentina en este nuevo reto, recalcó.

De esta manera, los participantes que poseen el delantal negro y se encuentran en riesgo de salir son: Patty, Valentina, Alejandra, Nicolás, Violeta y Ricardo.