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Estas son las entidades que ofrecen CDT con tasas superiores al 13% E.A. en Colombia

Los CDT siguen ganando terreno en Colombia. Conozca cuáles son las entidades que ofrecen tasas superiores al 13% E.A. y lideran la rentabilidad para los ahorradores en 2026.

Estas son las entidades que ofrecen CDT con tasas superiores al 13% E.A. en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 24 de 2026
09:18 a. m.
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Los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen consolidándose como una de las alternativas favoritas de los colombianos para ahorrar e invertir.

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En medio de un entorno en el que muchas personas buscan proteger su dinero y obtener rendimientos conocidos desde el inicio, este producto financiero ha ganado terreno dentro del mercado nacional.

Las cifras más recientes muestran la magnitud de este fenómeno. Según datos del sector financiero, durante 2026 los recursos invertidos por personas naturales en CDT alcanzaron los $141,7 billones, superando por primera vez los saldos depositados en cuentas de ahorro.

Este comportamiento refleja un creciente interés por mecanismos que permitan rentabilizar el dinero sin asumir riesgos elevados.

Estas son las entidades que ofrecen CDT con tasas superiores al 13% E.A.

Actualmente, varias entidades financieras cuentan con tasas competitivas para plazos de 12 y 18 meses. Entre ellas sobresale KOA Compañía de Financiamiento, que ofrece una de las rentabilidades más altas del mercado para inversiones de mediano plazo.

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Las entidades con tasas iguales o superiores al 13% efectivo anual (E.A.) son:

  • KOA Compañía de Financiamiento: 13,30% a 12 meses y 13,35% a 18 meses.
  • Banco Contactar: 13,10% a 12 meses y 13,10% a 18 meses.
  • Banco Santander: 13,00% a 12 meses y 13,30% a 18 meses.
  • Finandina: 13,00% a 12 meses y 13,00% a 18 meses.

Por debajo de ese nivel aparecen otras entidades como Credifamilia y Ban100, que también ofrecen rendimientos competitivos, aunque ligeramente inferiores al 13% E.A.

¿Por qué los CDT siguen ganando popularidad?

Una de las principales ventajas de los CDT es que permiten conocer desde el inicio la rentabilidad que recibirá el inversionista al vencimiento del plazo pactado.

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Esto brinda mayor previsibilidad para quienes tienen metas concretas, como reunir la cuota inicial de una vivienda, crear un fondo de emergencia o financiar proyectos personales.

Lina Galindo, CEO de KOA, aseguró que "estamos viendo un incremento en la conciencia sobre la importancia del ahorro. Cada día son más los colombianos que encuentran en los CDT una oportunidad para construir estabilidad financiera y prepararse para metas futuras".

Además, los CDT emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera cuentan con la protección del Seguro de Depósitos de Fogafín, dentro de los límites establecidos por la ley, lo que añade un respaldo adicional para los ahorradores.

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