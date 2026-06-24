Taller audiovisual gratis en la Cinemateca de Bogotá: ¿cómo participar?

Una gran oportunidad para los aficionados al cine y la producción audiovisual se ha abierto en Bogotá ya que la Biblioteca de Especializada en Cine y Medios Audiovisuales de la Cinemateca y el Instituto Distrital de las Artes se encuentran invitando a los interesados a participar en un taller gratuito que irá desde el 1 de julio hasta el 12 de agosto del 2026.

¿De qué se trata el taller gratuito de la Cinemateca de Bogotá?

El taller ‘Exploración y creación: El jardín de las delicias' busca que los artistas puedan crear un bodegón propio para transformarlo en una pieza audiovisual al utilizar animación cut-out con el BECMA. Este espacio se realizará todos los miércoles del 1 de julio al 12 de agosto en el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Este taller aborda una temática relacionada con la construcción de los códigos de belleza en la historia de las artes visuales y la forma con la que las sociedades representan la identidad de sus respectivos contextos culturales. Durante este taller se abrirá espacio para indagar sobre la pregunta: ¿la identidad se construye, se crea o se adapta?.

“Como punto de partida, se tomarán los bodegones de Clara Peeters para explorar el valor simbólico de los objetos cotidianos, así como la obra de El Bosco para cuestionar los imaginarios de culpa y miedo configurados desde la tradición religiosa”, informó la Alcaldía de Bogotá.

El objetivo es que cada artista pueda crear su propio bodegón y que, posteriormente, sea trasladado al lenguaje audiovisual mediante la técnica de animación cut-out. Este proceso también tiene como objetivo propiciar un espacio de exploración contemporánea y experimentación de la identidad.

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¿Cómo inscribirse en el taller?

La actividad contará con constancia de participación para las personas que asistan a mínimo 6 de las sesiones propuestas.

Este taller va dirigido a personas mayores de 17 años y el proceso para lograr la inscripción del mismo será a través del registro de un formulario de Google que se encuentra disponible en las páginas oficiales de Idartes o la Alcaldía de Bogotá.

Como invitada especial se contará con la presencia de la artista audiovisual Natalia Monroy, quien ha destacado por su trabajo en torno a los archivos de memoria histórica, territorio y construcción de memoria colectiva.