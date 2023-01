En video: pastor echa a feligreses de su iglesia al no recibir el diezmo

Muchas personas creyentes tienen como costumbre ir a misa todas las semanas, y en esta rutina, el pagar el diezmo es casi que un mandamiento. Esta es la donación que se hace correspondiente a la décima parte de los ingresos que se tienen a la iglesia de Dios.

Sin embargo, en redes sociales se hizo viral un video donde un pastor se enfureció contra los feligreses de su iglesia que no quisieron dar diezmo. El hombre dijo que él era el encargado de decidir quien entraba y quién no, y esta declaración no agradó mucho a las personas, por lo que los presentes decidieron abandonar el recinto.

Vea también: Cerdito fue dado en adopción por familia que lo crió y su nuevo dueño se lo comió en un asado

Se puede observar en el video como el pastor le pide a las personas que se vayan de la parroquia después de que no hicieran el aporte económico. Los feligreses le reprocharon al religioso el abuso de autoridad que estaba teniendo en aquel momento.

“Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”, dijo el hombre.

Salida en masa de la iglesia

Seguido a decir esto, el pastor comenzó a echar a las personas de la iglesia. Se ve como la persona que grabó el video dice que se van todos, como acto de solidaridad con las personas que se están yendo y que fueron sacadas de la iglesia por no aportar el diezmo.

"Que se vayan todos" dice el pastor al final cuando todos los feligreses se están retirando del lugar. Sumado a esto, empezó a hablar en inglés diciendo que llamaría a la policía para hacer que todos abandonaran la parroquia.

En redes sociales, varios usuarios se manifestaron, indicando que esto era una evidencia sobre la corrupción que hay en las iglesias.

Vea el video: