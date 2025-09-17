CANAL RCN
Paulina Vega pide extender las licencias de maternidad en Colombia: "Es un crimen"

Paulina Vega exigió una ampliación en el tiempo de las licencias de maternidad y pidió el apoyo de todos sus seguidores.

Paulina Vega
Foto AFP - Freepik

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:55 a. m.
La modelo y exreina de belleza, Paulina Vega, pidió ayuda a todos sus seguidores para la crianza de su hija.

¿Por qué Paulina Vega pide ayuda a sus seguidores?

A través de redes sociales, donde acumula millones de seguidores, la exreina solicitó la ayuda a todos sus fanáticos para pasar más tiempo junto a su hija.

¿Cómo podemos aumentar la licencia de maternidad en Colombia? Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y el hijo, sino a la sociedad entera, expresó Paulina Vega a través de sus redes sociales.

En su mensaje, recalcó que le parece un crimen que muchas madres se encuentren con licencias tan cortas.

Por favor el que me pueda ayudar/ apoyar/ guiar con esa misión escríbanme por mensaje directo

 

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de maternidad?

Según la Ley 1822 de 2017 y diversas sentencias de la Corte Constitucional, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a la licencia de 18 semanas, contadas a partir del parto o del tiempo que estipule el médico que debe ausentarse en su trabajo (generalmente es una o dos semanas antes del parto).

De hecho, a la madre se le deberá pagar el salario que devengue al momento de iniciar la licencia. Sin embargo, si la madre trabaja en destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora.

¿Qué se debe hacer para obtener la licencia de maternidad?

La trabajadora deberá presentar un certificado médico con todos los detalles de su gestación, la fecha probable del parto y la indicación del día desde el cual debe empezar la licencia.

Si actualmente se encuentra en licencia de maternidad, ¿se pueden extender las semanas de la ley?

No, la norma es retroactiva. Sin embargo, si el parto es múltiple, la licencia será de 20 semanas.

En el caso de los padres, tendrá derecho a ocho días hábiles. Siendo así, debe presentarse el certificado de nacimiento a la EPS en los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del hijo.

Hay que destacar que la licencia de paternidad está encargada de cubrirla la EPS y también se requerirá que el padre haya cotizado las semanas previas a la licencia.

