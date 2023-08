En video: la romántica pedida de mano en la línea de meta del Mundial de Atletismo en Budapest

El Mundial de atletismo de Budapest se convirtió por primera vez en el escenario de una romántica escena que le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales, en esta ocasión dos atletas se robaron la atención y los aplausos de los asistentes, pero no por sus marcas y habilidades deportivas, sino por despertar conmoción en el público con su amor.

Dominik Černý y Hana Burzalova, ambos deportistas eslovacos vivieron el momento más románico de la competencia, que sellaron con un beso y una promesa de matrimonio. El también atleta Dominik esperó hasta que Hana finalizara la competencia de los 35 kilómetros de marcha y se acercara a la línea de meta para arrodillarse y pedirle matrimonio.

Un gesto que fue respondido con un rotundo “sí” por parte de la joven que no pudo ocultar su emoción, un acuerdo de amor que los enamorados sellaron con un beso en la pista y un abrazo que despertó sensaciones en todo el mundo.

Love's not a competition, but 🇸🇰's Dominik Černý and Hana Burzalova are winning today 🥰



What a moment after the 35km race walk finish 🙌#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/LUHQStQ2Uq