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¿Ryan Castro será la sorpresa en la inauguración del Mundial 2026?: esto se sabe

El cantante antioqueño ha elevado las expectativas tras compartir una publicación desde sus redes sociales oficiales.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 11 de 2026
11:01 a. m.
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Hay gran emoción y expectativa en el mundo entero tras el inicio oficial del Mundial de Fútbol en donde más de cuarenta selecciones se enfrentarán para convertirse en el nuevo campeón de los próximos cuatro años.

No obstante, hay gran expectativa por la que será la primera inauguración del evento deportivo que se realizará en el Estadio Azteca, en México, en donde participará una gran variedad de artistas latinoamericanos.

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¿Ryan Castro cantará en la Copa del Mundo 2026?

Gran euforia ha generado el anuncio oficial de que dos colombianos harán parte de la histórica presentación de la Copa del Mundo, pues en dicho evento brillarán Shakira y J Balvin al cantar en la inauguración que se realizará en las próximas horas en Ciudad de México.

No obstante, han crecido las dudas con respecto a la participación de otros artistas invitados ya que, en horas recientes, se ha especulado sobre una posible intervención por parte de Ryan Castro. Esto a raíz de que el hombre resposteó una publicación, desde su cuenta oficial de Instagram, en donde se anunció que él también hará parte del show.

Cabe recalcar que el “cantante del ghetto” sostiene una amistad cercana con J Balvin con quien lanzó su más reciente disco ‘Omerta’ al que le han realizado promoción desde diferentes escenarios mundiales como la más reciente edición de Coachella al ser invitados de Karol G.

Pese a que la participación de Castro todavía no es confirmada y el hombre no se ha pronunciado al respecto, miles de sus fanáticos ya han expresado su emoción por ver una puesta de escena de ambos antioqueños para interpretar algunos de sus éxitos más populares de su álbum en conjunto.

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Por otro lado, la cantante barranquillera ha sorprendido al compartir detalles de la preparación que ha realizado para cantar en la primera inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México.

Por supuesto, su presentación es una de las más esperadas de la jornada ya que la barranquillera se ha consolidado como “la reina de los mundiales” al participar en dos clausuras y hacer las canciones oficiales del formato en más de una oportunidad.

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