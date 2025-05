Fuerte discusión en la Casa de los Famosos: participante lanzó crudas palabras contra Yaya Muñoz

Cuando las discusiones en la Casa de los Famosos parecían haber terminado este miércoles, los ánimos entre algunos integrantes se caldearon, generando un fuerte cruce que incluso dejó lágrimas.

Durante la semana de las visitas de Yaya Muñoz y Cris Pasquel, la mujer se vio envuelta en una acalorada discusión con la Jesuu, quien no dudó en lanzar fuertes palabras contra la exparticipante.

En medio de una dinámica hecha por Emiro, este entrevistó a La Jesuu y le preguntó sobre qué piensa de la visita de Yaya Muñoz, algo que desató las fuertes palabras.

Esto dijo la Jesuu sobre Yaya Muñoz en la Casa de los Famosos

Las palabras de Valentina, conocida como la Jesuu, dio a entender que no le agradó que Yaya la hubiese invitado a soltar el pasado, cuando, al parecer, la presentadora tampoco lo ha hecho.

"La compañera (Yaya Muñoz) me invitó a soltar... No es de mis intereses ahorita mismo crear un problema; de hecho, la compañera me manifestó que le gustaba mucho como yo estaba vistiendo hoy en día", dijo.

Y agregó: "Creo que cuando me dijiste que debía soltar, me imagino que te referías al juego, pero yo sigo viendo como actitudes tuyas similares que cuando ingresaste: eres igual de falsa, hipócrita, cizañera, que cuando inició el programa".

En medio de su discusión, la Jesuu le manifestó a Yaya que no se le acercara en la casa a menos de que fuera para hacer contenido o alguna actividad impuesta por el Jefe.

Tras las palabras, Yaya por momentos se vio con lágrimas en sus ojos, puesto que las palabras de la Jesuu fueron fuertes para ella.

