Película Pacífico: Tráiler, sinopsis y elenco con Juan Pablo Raba

El cine colombiano sigue apostando por historias que llevan al límite las emociones de los espectadores. La nueva propuesta de las compañías productoras Spike Cine (Riccafilm) y Movie Box nos sumerge en las aguas más extremas con Pacífico. Esta película se posiciona como un intenso thriller de supervivencia estelarizado por los actores Juan Pablo Raba y Carolina Guerra. Recientemente, se ha revelado en exclusiva el tráiler oficial de esta ambiciosa obra audiovisual que llegará pronto a las salas del país, respaldada por la distribución de Cine Colombia.

¿De qué trata la película 'Pacífico'? Sinopsis oficial

La trama central de Pacífico sigue el viaje de un grupo de buzos que se dirige a la remota isla de Malpelo, buscando vivir la aventura de sus vidas. Sin embargo, la historia da un giro aterrador cuando, durante su última inmersión, el grupo es arrastrado y separado por una poderosa corriente.

Despojados de su embarcación, sin rumbo definido y a cientos de kilómetros de tierra firme, los buzos deberán encontrar la forma de sobrevivir en un océano que no les da ninguna tregua. De manera paralela, la cinta explora la angustia de los rescatistas que emprenden su búsqueda, enfrentándose a la imposible pregunta de dónde están los desaparecidos en medio del inmenso mar.

Elenco de primer nivel en el cine colombiano

Para materializar esta claustrofóbica historia a mar abierto, la producción logró reunir a un elenco conformado por grandes estrellas de la televisión y el cine nacional. Además del peso protagónico de Juan Pablo Raba y Carolina Guerra, la película cuenta con la participación de reconocidos talentos como Marlon Moreno, Tata Ariza, Sebastián Eslava y Elkin Díaz.

El ensamble de actores de este thriller se complementa con las actuaciones de Nicolás Montero, Luis Fernando Hoyos, Natalia Lara, Pedro José Payares y Manuel Salinas.

Malpelo: el escenario real que pone a prueba la supervivencia

El Pacífico colombiano no fue elegido al azar, sino que se convierte en un personaje fundamental y amenazante. La película transforma el aislamiento de Malpelo y la propia inmensidad del océano en una verdadera experiencia de peligro para los protagonistas.

Esta obra se inscribe en el territorio narrativo de películas icónicas de supervivencia como Náufrago, El Renacido, Everest o La Sociedad de la Nieve. Para lograr ese nivel de realismo, el equipo se enfrentó a duras condiciones de filmación. Según relata su director, el viaje implicó navegar durante 40 horas sin ver tierra firme, quedando completamente a merced del mar, lo que les hizo sentir muy pequeños ante la imponente naturaleza.

Riccardo Gabrielli R. y el reto técnico en alta mar

El cerebro de Pacífico es Riccardo Gabrielli R., un talentoso cineasta políglota nacido en Alemania, de ascendencia colombo-italiana y formado en Estados Unidos. En esta película, Gabrielli asume múltiples roles, desempeñándose como director, guionista, director de fotografía, editor y productor.

Su amplia trayectoria incluye la dirección de más de 200 episodios de televisión para grandes plataformas como Fox, Disney y Netflix, así como reconocimientos por su trabajo en la serie El Capo. Tras éxitos taquilleros como La Lectora, Pacífico representa su cuarto largometraje, sumándose a títulos previos como Cuando Rompen las Olas y Cinco.

La cinta, con una duración de 95 minutos, cuenta también con el diseño sonoro de Rodrigo Munar y la música original de Alejandro Ramírez-Rojas. Además, varios de sus actores principales, como Juan Pablo Raba, Carolina Guerra y Marlon Moreno, se involucraron directamente como productores ejecutivos del proyecto.