Centro Democrático denuncia presunto adoctrinamiento político contra Uribe en un colegio

La senadora del Centro Democrático, María Angélica Guerra, denunció presuntas actividades de adoctrinamiento político en la institución Antonio Lenis de Sincelejo, Sucre.

Afirmó que se habrían instalado pancartas con imágenes del expresidente Álvaro Uribe en las que lo relacionan con los grupos paramilitares.

Polémicas imágenes del expresidente Uribe en el colegio

En diálogo con Noticias RCN, la congresista afirmó que la denuncia se originó después de que recibiera testimonios del hermano de un estudiante del plantel.

Además, detalló que en los espacios de la institución se colocaron pancartas con imágenes del exmandatario con mensajes alusivos a supuestos nexos con el paramilitarismo.

Guerra cuestionó por qué no se llevan a cabo actividades similares con otros políticos: “¿Por qué de la misma forma no lo hacen con Gustavo Petro, mostrando su historia y la quema del Palacio de Justicia (crimen cometido por el M-19)?”.

La congresista presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Educación y la Procuraduría. Sumado a ello, reveló que tras hacer públicos los hechos, ha recibido más testimonios y evidencias, incluyendo videos de profesores llevando a cabo actividades de esta índole en las aulas.

Congresista denunció ante Procuraduría y MinEducación

No obstante, este material no lo ha divulgado porque están presentes los estudiantes, quienes son menores de edad.

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Durante la campaña presidencial de este 2026, Guerra contó que también denunció cómo los docentes estaban utilizando la jornada escolar para promover al entonces candidato Iván Cepeda.

Teniendo en cuenta estos hechos, anunció que está moldeando un proyecto de ley que busque establecer sanciones más fuertes contra este tipo de conductas. “El trabajo de un educador o docente no es fabricar una opinión pública en sus estudiantes, sino darles las herramientas para que cada uno de ellos pueda fabricar la suya”, agregó.

Mediante un comunicado, el Centro Democrático pidió que las autoridades pongan en marcha las investigaciones correspondientes.