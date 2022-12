¡Grandes estrenos! Las películas de famosas sagas que llegarán al cine en 2023

Para el 2023, se esperan múltiples estrenos de películas, tanto independientes como de franquicias adoradas por sus seguidores. Entrando al último mes del presente año, algunas productoras lanzaron los trailers de algunas de estas, con las que esperan tener gran éxito en taquilla.

Uno de los grandes éxitos del cine en los últimos años ha sido el Universo Cinematográfico de Marvel, el cual ha traído a varios superhéroes a la pantalla grande, y ha ido sumando fanáticos a lo largo del tiempo. Para 2023, una de sus películas más esperadas es la tercera entrega de 'Los Guardianes de la Galaxia'. Esta hace parte de una saga de filmes que sigue la historia de varios héroes.

Vea el tráiler:

El regreso de Indiana Jones

Una de las sagas más icónicas del cine es protagonizada por el actor Harrison Ford desde 1981. Se trata de las películas de 'Indiana Jones', un profesor y arqueólogo que se involucra en grandes aventuras en diversos lugares del mundo a lo largo de la historia.

La última entrega de la saga había sido en 2008 con 'El Reino de la Calavera de Cristal', y no se esperaba que Ford fuera a volver a interpretar a 'Indy' en una película. Sin embargo, fue lanzado el tráiler de 'Indiana Jones and The Dial of Destiny', la quinta cinta de la saga, y será la última vez que Harrison Ford se ponga el sombrero y tome el látigo del personaje.

Nueva entrega de Transformers

Los juguetes de Transformers de la marca Hasbro, han inspirado múltiples series animadas de televisión, y en el 2007, fueron trasladados a la pantalla grande por el director Michael Bay. Desde ese entonces, cinco películas de los robots alienígenas han salido en cine.

'Transformers: Rise of The Beasts', será la sexta entrega de esta franquicia, que ha mezclado en ficción algunos acontecimientos históricos de la humanidad con la historia de estos robots. La nueva película saldrá en teatros a mediados del 2023.