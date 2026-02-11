CANAL RCN
Primera publicación de la esposa de Yeison Jiménez a un mes del accidente: "Tu hijo ya dijo papá"

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el pasado 10 enero, conmovió con sus palabras en redes sociales.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
08:51 p. m.
Ya se cumplió un mes desde que el cantante Yeison Jiménez falleció tras verse involucrado en un accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá. El artista de 34 años murió junto al capitán de la aeronave y otros cuatro integrantes de su equipo de trabajo.

En redes sociales, los pronunciamientos han estado a cargo de su equipo de trabajo y de su hermana Lina Jiménez, mientras que la madre del artista ha entregado algunas declaraciones. Sin embargo, quien poco se ha dejado ver ha sido su esposa, Sonia Restrepo, quien apenas tiene un perfil privado en Instagram.

Primera publicación de Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez

En medio de su silencio público, se filtró una emotiva publicación en su cuenta personal. Tras un mes del trágico accidente, escribió un extenso mensaje el cual fue compartido por medio de una captura de pantalla en las historias de Instagram de 'El Rey de las Extensiones', quien quiso difundir sus palabras.

Allí, Restrepo le manifestó lo mucho que lo extraña, le contó sobre el momento que están pasando sus hijos y le dejó saber que toda Colombia está lamentando lo sucedido, mientras lo recuerdan con su música.

El escrito de Sonia Restrepo para Yeison Jiménez

"Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón".

"Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar en la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo, agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar".

"Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ) Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y ternura. Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías… nos haces mucha falta MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarnos".

"Sentimos un vacío inmenso, pero también un orgullo que no cabe en el pecho. Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad. La gente te recuerda como el artista que nos hacía cantar y sentir, nosotros te recordamos como el hombre que nos enseñó a amar, a creer y a permanecer unidos".

"Un mes ha pasado, y siento que llevo un milenio sin ti. Quisiera entender que no te has ido del todo, que estás en cada gesto de amor de nuestros hijos, que estás en cada amanecer, que estás en mi alma y mi ser, y que volverás a decirme TE AMO VIDA MÍA".

"Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. MI GRAN AMOR ETERNO".

