Barrio Vallejo en Córdoba bajo el agua: familias luchan por salvar sus pertenencias

La emergencia en el barrio Vallejo dejó a decenas de familias con sus viviendas completamente inundadas. Esta tarde, mientras se recorrían las calles en lancha, el panorama era desolador: las señales de tránsito, de casi tres metros de altura, estaban prácticamente cubiertas por el agua, evidenciando la magnitud de la tragedia.

Vecinos y voluntarios se unieron para ayudar a sacar los objetos de las casas, mientras otros intentaban rescatar lo poco que quedaba en pie.

“Nunca habíamos vivido algo así, todo era normal hasta ahora”, relató uno de los afectados, visiblemente conmovido por la situación.

Calles convertidas en ríos y canchas deportivas bajo el agua

El recorrido mostró cómo la unidad deportiva del barrio Vallejo quedó inutilizada: las canchas donde los niños solían jugar permanecen bajo el agua.

El coliseo del sector, que había sido habilitado como albergue, también resultó afectado, obligando a las familias desplazadas a buscar nuevamente refugio.

Personas provenientes de barrios como El Dorado y del corregimiento Las Palomas, que ya habían sido damnificadas, tuvieron que trasladarse por segunda vez hacia otros albergues dispuestos en la ciudad.

Solidaridad en medio de la emergencia

A pesar de la difícil situación, la solidaridad se hizo presente. Vecinos, amigos y familiares acompañaron a los damnificados en la tarea de retirar pertenencias y buscar un lugar seguro. La escena reflejaba tanto la magnitud del desastre como la fortaleza comunitaria frente a la adversidad.

Las autoridades locales continúan coordinando la reubicación de las familias afectadas y evaluando los daños en las infraestructuras deportivas y comunitarias del barrio Vallejo.