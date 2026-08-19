Así será el nuevo examen obligatorio para licencia de conducción: tendrá 40 preguntas

Obtener la licencia de conducción en Colombia tendrá un nuevo requisito desde el próximo 14 de septiembre de 2026.

A partir de esa fecha entrará en vigencia el examen teórico establecido dentro del nuevo modelo de evaluación para quienes tramiten el documento por primera vez o quieran cambiar de categoría. La medida no obliga a quienes ya tienen licencia a presentar nuevamente la prueba por una renovación.

El examen estará a cargo de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que funcionarán de manera independiente a las escuelas de conducción y reportarán los resultados para su verificación a través del RUNT.

¿Cómo será el nuevo examen para sacar la licencia de conducción?

La prueba tendrá 40 preguntas seleccionadas aleatoriamente según la categoría de licencia solicitada y los aspirantes dispondrán de máximo 70 minutos para responder.

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Del total, 12 preguntas serán actitudinales y buscarán conocer cómo actuaría el futuro conductor ante determinadas situaciones.

Las otras 28 estarán relacionadas con conocimientos: 10 sobre movilidad segura y sostenible, seis de normas de tránsito, seis de señalización e infraestructura vial y seis sobre el vehículo.

En las preguntas actitudinales aparecerán respuestas como "Muy en desacuerdo", "En desacuerdo", "De acuerdo" y "Muy de acuerdo".

¿Cuánto necesita para aprobar el examen teórico?

Para pasar no será suficiente obtener el 80% del resultado global. El aspirante deberá alcanzar mínimo el 80% tanto en conocimientos como en el componente actitudinal, evaluados de manera independiente.

Quien repruebe tendrá derecho a repetir la prueba una vez sin costo, siempre que lo haga en el mismo CALE y dentro de los diez días siguientes. Si cambia de centro deberá pagar nuevamente los derechos correspondientes.

Una vez aprobada la teoría, el aspirante tendrá 30 días calendario para continuar con la siguiente prueba.

La exigencia aplicará a quienes soliciten una licencia por primera vez o realicen una recategorización, pero no a las renovaciones. Por su parte, la implementación de la nueva prueba práctica está prevista para 2027, previo aviso del Ministerio de Transporte.