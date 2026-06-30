Venezolanos denuncian a funcionarios que habrían intentado robar bolsa de dólares entre los escombros

Venezuela se encuentra viviendo una de las mayores tragedias en toda su historia por cuenta de los devastadores efectos que ocasionaron los terremotos de 7,1 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles 24 de junio.

Ante la desesperada búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y las complicadas circunstancias climáticas al enfrentar fuertes tormentas y réplicas del sismo, ciudadanos han denunciado en redes la presunta participación de funcionarios venezolanos que, en medio de los trabajos de búsqueda, habrían intentado llevarse una bolsa con dólares.

Venezolanos denuncian presunto robo de funcionarios

El video, compartido por el creador de contenido venezolano ‘Javier Hala Madrid’, deja ver el instante en el que ciudadanos se percataron de que agentes del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) llevaban en sus manos una bolsa llena de dólares extraía, al parecer, de los escombros de un edificio colapsado en La Guaria.

Sin embargo, el grupo de ciudadanos decidió enfrentar a los uniformados, quienes afirmaron que se encontraban ayudando a la población afectada en vez de buscar dinero entre los escombros. Sin embargo, la ira de los presentes llevó a que varias mujeres enfrentaran a los sujetos al lanzar el dinero al suelo y romper todos los dólares.

Entre los gritos de los presentes también se exaltó que dichas autoridades no se encontraban buscando cuerpos ni sobrevivientes en la zona, pues también denunciaron que muchos de estos habrían llegado solamente a tomar fotografías del lugar.

¿Se están entorpeciendo las labores de rescate en Venezuela?

Dichas imágenes se han sumado a una gran cantidad de denuncias, difundidas principalmente en redes sociales, en donde ciudadanos han dado a conocer que las autoridades venezolanas no solo han impedido el paso de la asistencia médica, sino que, al parecer, también habrían impedido el paso de suministros para atender a los sobrevivientes.

Así mismo, creadores de contenido han denunciado que sus redes sociales han sido suspendidas tras compartir información de los rescates que se están llevando a cabo y la falta de presencia gubernamental en varias zonas en donde, según testimonios, todavía hay personas con vida entre los escombros.

Un video, compartido por el creador Ronny Rangel, también evidenció el instante en el que al ingresar a la planta baja de un edificio se percató de que presuntos funcionarios habrían roto los vidrios de los automóviles para robar las pertenencias al interior de estos.