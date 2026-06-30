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🔴EN VIVO🔴México vs. Ecuador: partido postergado por lluvia

Siga EN VIVO el partido México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Hora, canal, historial y todas las incidencias del decisivo encuentro.

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junio 30 de 2026
05:45 p. m.
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El Mundial 2026 entra en su fase más emocionante y este martes 30 de junio tendrá uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final.

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México y Ecuador se enfrentarán en el Estadio Azteca, en un duelo que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final y continuará soñando con el título.

El compromiso comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y será el único enfrentamiento entre dos selecciones latinoamericanas en esta nueva ronda del torneo. La expectativa es alta, ya que ambos equipos llegan con la ilusión de seguir haciendo historia en una Copa del Mundo que ha dejado varias sorpresas desde su inicio.

Un historial que favorece a México

El choque entre mexicanos y ecuatorianos tiene una larga tradición. De hecho, será el partido número 28 entre ambas selecciones, convirtiéndose en el rival al que Ecuador más veces ha enfrentado fuera de los equipos de la Conmebol.

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Las estadísticas favorecen ampliamente al conjunto mexicano. En los 27 compromisos disputados hasta ahora, México suma 15 victorias, mientras que Ecuador solo ha conseguido cuatro triunfos. Los otros ocho encuentros terminaron empatados.

En cuanto a los goles, la selección ecuatoriana ha marcado 25 tantos, pero también ha recibido 42, una diferencia que refleja el dominio histórico del equipo azteca en esta rivalidad.

Sin embargo, en un Mundial los antecedentes suelen quedar en segundo plano y ambos llegan con la convicción de que cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Lo que está en juego y dónde seguir el partido EN VIVO

Además del paso a los octavos de final, el ganador de este compromiso tendrá un desafío aún mayor. El vencedor de la llave enfrentará en la siguiente ronda al equipo que salga triunfador del duelo entre Inglaterra y la sorprendente República Democrática del Congo, nuevamente en el Estadio Azteca.

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Para los aficionados en Colombia, el compromiso podrá verse EN VIVO por la señal de Win Sports. Quienes prefieran seguir cada incidencia en tiempo real también podrán hacerlo a través del minuto a minuto de La FM, que ofrecerá todas las novedades del encuentro.

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