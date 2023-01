¿En crisis? La publicación de Piqué que aclaró su situación actual con Clara Chía

Gerard Piqué se mantiene en el ojo del huracán sea por su divorcio con Shakira o por su relación actual con Clara Chía. Sin embargo, este miércoles el exfutbolista del Barcelona hizo una publicación en su cuenta de Instagram aclarando su situación sentimental actual.

Luego de los rumores de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué a su actual pareja, el exfutbolista español usó su red social de Instagram para publicar su primera foto junto a Clara Chía.

En la imagen que posteó en la red social se observa a Gerard Piqué junto a Clara Chía, negando rumores de una posible crisis o infidelidad por parte del empresario.

Shakira, supuesta infidelidad y crisis con Clara Chía: las últimas semanas de Piqué

La colombiana Shakira incendió las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que ha sido escuchada 34 millones de veces en 17 horas en medio de una cascada de reacciones.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena".