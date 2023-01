¿Provocando a la mamá de Piqué?: Shakira puso un muñeco de una bruja en su terraza

La reciente 'Music Session' de Shakira con el productor argentino Bizarrap ha tenido un gran eco a nivel global. El sencillo publicado en YouTube alcanzó más de 33 millones de reproducciones en menos de 24 horas, un récord que solo tenía hasta este momento 'Despacito' de Luis Fonsi.

La canción ha llamado especialmente la atención por los dardos en contra de su exesposo Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía. Mucho se ha hablado sobre la letra de la canción y el doble sentido de la misma, pero en medio de la controversia se ha producido un nuevo hecho de disputa.

De acuerdo con el reporte de medio españoles, la artista barranquillera después de alcanzar estas colosales cifras de reproducciones, habría celebrado en su hogar de una manera particular. Algunos reporteros y fanáticos se acercaron a su vivienda y se dieron cuenta de que Shakira puso a todo volumen la canción y que, además, está puesto el muñeco de una bruja en su terraza.

Esto quedó captado en varios videos divulgados en redes sociales, por lo que algunos usuarios en los medios digitales e incluso la prensa internacional no ha tardado en decir que esto sería una provocación directa para su exsuegra, ya que la colombiana vive justo al lado de los padres del exfutbolista, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB