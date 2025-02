Pirlo aceptó señalamientos y desató polémica por entrevista con Juanpis González

Emanuel Cortés Herrera, más conocido en la industria de la música colombiana como Pirlo, rompió el silencio y decidió salir a hablar respecto a la enorme polémica que se formó hace una semana cuando estuvo en entrevista en el show de Juanpis González, en la capital de la República, y tuvo actitudes bastantes complejas y que dejaron mucho qué desear a sus fanáticos.

El comediante Juanpis González acostumbra a invitar a personajes de la farándula para dialogar con ellos frente a cientos de personas que pagan la boleta para disfrutar de su show, pero en esta oportunidad no le salió para nada bien, pues al parecer a Pirlo se le pasaron los tragos a la cabeza y a partir de ahí la entrevista tomó otro rumbo.

Polémica entrevista de Juanpis González a Pirlo

En las imágenes difundidas en redes sociales se pudo evidenciar que Pirlo no estuvo en todas sus capacidades durante esta entrevista y muchos fanáticos señalaron incluso que estaba bajo los efectos de las drogas.

Sin embargo, en las últimas horas el reconocido cantante de trap aceptó que sí le ganaron los tragos, pero no consumió drogas durante la entrevista.

Pirlo rompió el silencio sobre entrevista con Juanpis González

En entrevista con 40 principales Colombia, el cantante de trap aseguró que el trago que le brindó ‘Juanpis González’ fue uno de los causantes de sus confusas actitudes. Pirlo no podía ni pronunciar de manera correcta las palabras.

“Llego yo donde Juanpis y entro yo confundido, porque yo estoy acostumbrado a un público que me está esperando con toda la energía”, dijo inicialmente.

“Nunca me abuchearon, antes tuvieron mucho aguante. No son fanáticos míos, sí había gente que me conocía”, agregó.

“No voy a obligar a nadie a que me crea. La verdad fue esa, yo no tenía nada pesado en el cuerpo, no había comido bien y me puse a tomar y no estamos hablando de un ‘guarito’ o unas cervezas sino de un trago exótico y caro que en el mundo de la gente que lo ha probado, sabe que estoy hablando de un trago que lo ‘patea’ a uno durísimo”.

“Yo más que nadie me conozco y no me voy a engañar, yo sé que estaba borracho y así todo el mundo quiera creer que yo estaba bajo la sustancia, crean lo que quiera. En mi corazón y en mi conciencia está que yo estaba era borracho y uno así hace el oso horrible”, concluyó.