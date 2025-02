VIDEO: Pirlo rompió el silencio y dio su versión sobre la entrevista que fracasó con Juanpis González

En la noche del 14 de febrero, Alejandro Riaño, bajo su personaje de 'Juanpis González', invitó a Pirlo, el reconocido cantante de trap, a su show que se realiza en Bogotá. El entrevistador, que utiliza la comedia al hablar con los artistas, vio en el caleño de 25 años un gran potencial y pensó que divertiría al máximo al público.

De hecho, le preparó un sofá y un escritorio especial que tenía grafitis alusivos a él. Sin embargo, según explicó el mismo Alejandro Riaño, la entrevista "se salió de las manos" y se tornó incómoda.

En ese sentido, el comediante tomó la decisión de no publicarla en su cuenta de Youtube para no perjudicar al cantante. Todo esto teniendo en cuenta que en redes sociales se filtraron videos en los que se apreció que Pirlo no pudo cantar bien cuando los asistentes se lo pidieron.

A raíz de esa coyuntura, una vez el hecho se volvió viral, el cantante de música urbana tomó la decisión de pronunciarse en su cuenta de Instagram y entregar su versión. ¿Qué dijo?

Esto explicó Pirlo de lo sucedido con Alejandro Riaño, bajo el personaje de 'Juanpis González'

"Paso por aquí a aclarar lo que pasó en el show de 'Juanpis'. La verdad no quiero hacerle pasar un momento incómodo porque tengo que aceptar que el error fue mío", afirmó.

"Lo que pasó fue que me dejé llevar de los tragos y la culpa fue mía. El 14 de febrero me aprobaron la visa, me puse feliz, no me alimenté bien antes de ir a la entrevista porque somos tercos y cometemos errores, pero es de hombres aceptarlos", dijo también.

En consecuencia, Pirlo se disculpó públicamente con 'Juanpis', con su equipo de trabajo y con cada una de las personas que estuvieron presentes en el show. Asimismo, reconoció que no pudo ser él, que no mostró su faceta que hace reír y que no terminó de contestar a las preguntas que le hicieron.

"La entrevista fue un fracaso porque nunca terminé de hablar bien y contar bien las cosas" concluyó. Igualmente, enfatizó que quiere estar presente en una nueva entrevista con 'Juanpis González', pero que no va a presionar a Alejandro Riaño, sino que cree que ese evento tiene que volver a darse cuando se considere pertinente.

El mánager de Pirlo también habló de lo ocurrido en la entrevista con 'Juanpis González'

El mánager de Pirlo, reconocido como 'El Goldo' en las redes sociales, manifestó que Pirlo cometió el error de cantar con tragos, pero que, desde su punto de vista, los asistentes si alcanzaron a divertirse.

"Todo no fue malo. La gente se divirtió en la entrevista y el único error fue haber cantado con unas copas de más y tomar varios tragos con pitillo. Cualquiera se sale de los tiempos y él se metió en la película de que era un show fuera de los lineamientos normales", escribió en una historia de Instagram.

Por su parte, en su pronunciamiento oficial, Alejandro Riaño expresó que la entrevista fue muy difícil de llevar, que el artista se mostró muy nervioso y que bajó varias veces al camerino.

Sin embargo, también detalló que Pirlo es un artista joven que tuvo la intención de que todo saliera bien, pero que lamentablemente no fue así.