Polémico comentario de Andrés Calamaro sobre el beso de Rubiales en pleno concierto en España, ¿qué dijo?

En el marco de la polémica que envuelve a la Selección Femenina de Fútbol de España y actuales campeonas mundiales, el cantautor argentino Andrés Calamaro generó controversia al referirse al beso que el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, le dio sin consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso, durante la premiación y tras ganar la final de la copa.

Aunque en el mundo del espectáculo muchos artistas han aprovechado sus escenarios para rechazar este tipo de situaciones que atentan contra la mujer, en esta ocasión, Calamaro aprovechó el momento del cierre de su concierto en Mérida para hacer relación a la polémica de una forma poco clara.

“Hasta siempre, España. Volvemos el año que viene. Ya saben lo que pienso. Bueno, vuelvo en cuatro años. Volvemos, si puede ser, el día en que Rubiales y Jennifer puedan acercarse a menos de 200 metros de perímetro”, fueron las palabras del cantante.

Cabe resaltar que el argentino no pudo terminar su presentacion a cabalidad debido a los problemas que se presentaron en el escenario por las fuertes lluvias en la zona. Aunque con este show cerraba su gira de conciertos por Espana, el artista no pudo terminar de cantar las canciones que había previsto y el espectaculo tuvo que ser suspendido antes de tiempo.

Puede ver: Inesperada reacción de Gerard Piqué a la visita de Shakira a Barranquilla

Posteriormente el artista publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“Hace un rato terminamos la parte española de la gira, 22 recitales en 21 ciudades, acabando en Mérida bajo la lluvia y con Niño Josele. Sabemos que ayer se suspendió un concierto en el teatro romano y que Juanes suspendió por inundaciones la semana pasada. Afortunadamente, pudimos probar el sonido y tocar dos veces mientras se pudo y la lluvia así lo permitió”.

No obstante, en dicha publicación los comentarios sobre la referencia que utilizó al hablar de Jenni Hermoso y Luis Rubiales no se hicieron esperar. “De muy mal gusto el comentario”, “Mejor no decir nada para no quedar en ridículo”, son algunos de los trinos que los seguidores le hicieron al artista.