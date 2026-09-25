Meta presentó Muse, nuevas gafas con IA y un dispositivo de realidad virtual que pesa cerca de 100 gramos

Meta reveló durante Connect 2026 los avances de Muse, su agente de inteligencia artificial personal, que ahora contará con un modo de voz en tiempo real y podrá utilizarse en más dispositivos. La empresa anunció que en los próximos meses Muse llegará a sus gafas con IA y podrá activarse con solo pronunciar el nombre asignado al agente.

Además, Muse podrá interpretar lo que el usuario esté observando a través de las gafas. Según lo presentado, el sistema podrá recibir instrucciones relacionadas con productos, avisos o listas visibles sin que la persona tenga que describir previamente lo que tiene enfrente.

La compañía también informó que el agente contará con una dirección de correo electrónico propia y que su versión para Mac podrá controlar aplicaciones del computador con autorización del usuario. Meta agregó nuevos conectores con servicios de compras, pagos, viajes y trabajo.

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Otra de las principales novedades fue la presentación de las Ray-Ban Meta Audio, las primeras gafas de audio de la compañía. El dispositivo incorpora sonido de oído abierto, ofrece hasta 12 horas de batería y llegará en los estilos Clubmaster y Burbank. Meta afirmó que son sus monturas más delgadas y ligeras hasta ahora.

La empresa también anunció las Ray-Ban Meta (Gen 3), que tendrán un diseño más delgado, mayor duración de batería y un botón específico para acceder a Meta AI y otras funciones. La nueva generación estará disponible en monturas Aviator y Zena.

También se presentaron nuevos modelos de Meta Glasses y un programa denominado Mix & Match para personalizar montura, lentes y estuche en Estados Unidos.

Entre las funciones de software anunciadas figura una herramienta de mejora auditiva autorizada por la FDA para mayores de 18 años con pérdida auditiva percibida de leve a moderada.

También se incorporarán entrenamientos guiados, seguimiento nutricional, funciones de compras por voz, navegación basada en puntos de referencia y grabación de video con Dolby Atmos.

Meta VR Glasses llegará en 2027 y tendrá una pantalla 5K

Meta también presentó las Meta VR Glasses, un dispositivo de realidad virtual que estará disponible en la primavera de 2027 por 1.299,99 dólares. Las gafas pesan cerca de 100 gramos y, según la compañía, son cinco veces más ligeras que las Meta Quest 3. Incorporan una pantalla 5K Infinite Display basada en paneles micro-OLED.

Una de sus particularidades es que la batería y los procesadores estarán ubicados en un módulo independiente que podrá sujetarse al cinturón, guardarse en un bolsillo o llevarse en un bolso, reduciendo así el peso directamente sobre el rostro.

El dispositivo permitirá desplegar varias pantallas virtuales y convertir superficies como mesas o escritorios en interfaces de teclado y panel táctil. La navegación podrá realizarse con los ojos y mediante gestos de las manos, sin necesidad de controles físicos.

Meta también anunció una función denominada Hologram, que generará una representación digital fotorrealista del usuario en tiempo real para videollamadas.

Con estos anuncios, Meta reforzó en Connect 2026 su estrategia de integrar inteligencia artificial, gafas inteligentes y realidad virtual dentro de un mismo ecosistema, con Muse como uno de los principales puntos de conexión entre sus nuevos dispositivos.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.