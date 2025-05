¿Por qué Norma Nivia no asistió a la reunión de La Liendra? La actriz habló sin misterio

Luego de quedar eliminados de La Casa de los Famosos Colombia, varios de sus exhabitantes protagonizaron un esperado reencuentro organizado por el influencer La Liendra en su residencia en Medellín.

La reunión congregó a diversas figuras que compartieron intensos días de convivencia en el reality, generando un espacio para recordar anécdotas y fortalecer lazos forjados ante las cámaras.

Sin embargo, una ausencia en particular no pasó desapercibida entre los seguidores del programa: la de la actriz Norma Nivia, cuya participación en el reality dejó una marcada huella.

¿Por qué Norma Nivia no asistió al reencuentro invitado por La Liendra tras su salida de La Casa de los Famosos?

La no presencia de la tolimense en la reunión, a la que sí asistieron Yaya Muñoz, José Rodríguez, Mauricio Figueroa ('La Abuela'), Lady Tabares, Coco y Alerta, despertó la curiosidad de sus seguidores y de los espectadores del reality.

Norma Nivia, recordada por su relación sentimental con Mateo Varela y sus notorios enfrentamientos con Yina Calderón durante sus 98 días en la casa estudio, generó interrogantes sobre si había sido invitada o si existía alguna otra razón detrás de su ausencia.

Ante la creciente especulación, Norma Nivia decidió aclarar la situación a través de sus historias en la red social Instagram.

La actriz confirmó que sí recibió la invitación de La Liendra para participar en el reencuentro en Medellín.

No obstante, explicó que se vio imposibilitada de asistir debido a compromisos laborales y personales previamente adquiridos en Bogotá, los cuales, según sus propias palabras, eran de carácter inaplazable.

"Sí, sí me invitó La Liendra. Él me llamó, hablamos, pero tocaba ir ayer a Medellín, volver hoy y yo no pude porque tuve que trabajar ayer en la tarde, y hoy tenía que hacer unas vueltas urgentes que solo hasta hoy podía hacer, entonces me quedó imposible", manifestó Norma Nivia, zanjando así las dudas sobre su ausencia y dejando claro que no se debió a ningún tipo de conflicto o falta de invitación por parte del anfitrión del evento.