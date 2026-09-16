Hallan cuerpo de una niña de 12 años en una alcantarilla en Ciudad Bolívar

Las autoridades en Bogotá se encuentran consternadas tras el macabro hallazgo que se registró en las últimas horas en la localidad de Ciudad Bolívar.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía recuperó el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 12 años al interior de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón.

Ciudadanos alertaron a las autoridades

Los hechos se conocieron después de que la comunidad del sector alertara a las autoridades a través de la línea de emergencia 123.

“Uniformados adscritos al CAI San Francisco acuden ante el llamado de la comunidad a la línea de emergencia 123, donde es hallado un cuerpo sin vida de una menor de edad dentro de un conducto hídrico", indicó el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Policía de Ciudad Bolívar.

De inmediato, tanto bomberos como unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar para realizar los procedimientos correspondientes.

Las labores de recuperación del cuerpo requirieron la intervención especializada debido a la ubicación del hallazgo en el sistema de alcantarillado de la zona.

"De inmediato se está trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y el CTI para establecer las causas de la muerte de la menor", añadió el comandante Torres.

El caso ha sido remitido a la Unidad de Delitos Contra Menores de la Fiscalía General de la Nación, que determinará si existen agravantes adicionales en esta investigación.

El cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar su identidad y establecer las causas exactas de su fallecimiento.

Autoridades investigan la causa de la muerte de la menor

Las autoridades aún no han revelado información sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

La investigación se encuentra en etapa preliminar, mientras los investigadores recogen testimonios de residentes del sector y analizan las evidencias encontradas en el lugar.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier persona que tenga información relevante sobre este caso se comunique con las líneas de atención de la Fiscalía.