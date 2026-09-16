Alex Saab apareció encadenado: detalles inéditos de la audiencia donde se declaró cupable

En un giro decisivo para la justicia internacional, Alex Saab, identificado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro, se declaró culpable este 15 de septiembre ante la Corte Federal de Florida por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de los fondos.

La jueza advirtió a Saab, tras declararse culpable, que enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión, con acceso a tres años de libertad condicional.

Además, deberá pagar una multa que oscila entre 500.000 y 100 millones de dólares, cantidad que podría duplicarse o triplicarse según el valor del perjuicio estimado al Estado venezolano.

La sentencia definitiva se dictará entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Alex Saab apareció encadenado: detalles inéditos de la audiencia

Saab compareció con los pies encadenados y un semblante tranquilo, bien de peso, pero un poco ojeroso.

Al preguntarle sobre consumo de sustancias, negó haber ingeridos drogas o alcohol, pero confirmó que toma medicamentos para diabetes, tiroides, corazón y antidepresivos que le permiten conciliar el sueño.

Durante la sesión judicial de aproximadamente 45 minutos, el acusado reveló que consume distintos medicamentos para tratar sus enfermedades de base y el síndrome postraumático que, según declaró, padece desde su detención en Cabo Verde.

Alex Saab podría disminuir su sentencia solo si entrega a sus cómplices

La colaboración judicial de Alex Saab será determinante para la reducción de su sentencia. La jueza le explicó que, de 53 factores evaluables, solo si la información que proporcione resulta verificada y conduce a nuevos arrestos o casos judiciales contra otros actores de corrupción, podría ver disminuida su pena.

Al mismo tiempo, la jueza advirtió que, si no cumple lo acordado, cualquier situación podría involucrarlo en otros casos.

Según el acuerdo, Saab tiene 14 días para entregar una lista completa de propiedades adquiridas con dinero ilegal, las cuales serán confiscadas por autoridades estadounidenses.

Los cargos están relacionados con el programa de alimentos CLAP, mediante el cual se compraba comida de baja calidad, incluso en mal estado, a precios sobrevalorados para desviar cientos de millones de dólares destinados al pueblo venezolano.

Durante la audiencia estuvieron presentes aproximadamente 10 agentes del FBI y la DEA. Al finalizar, Saab fue conducido contra una pared con la cabeza agachada, siguiendo el protocolo de seguridad, antes de ser devuelto a prisión.

La Fiscalía aseguró una condena sin exponer información clasificada en tribunal público, mientras que la defensa busca la reducción de sentencia mediante cooperación.

El caso podría tener implicaciones hemisféricas al exponer redes de corrupción vinculadas al gobierno de Maduro, contratos sobrevalorados y acuerdos irregulares.