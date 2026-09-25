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BTS ARMY Colombia lo logró: Alcaldía recibirá a BTS como 'Huéspedes de Honor'

La banda coreana llegará por primera vez a Colombia en una doble fecha el próximo 3 y 4 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

BTS serán recibidos como Huéspedes de Honor.
Foto: BTS ARMY Colombia

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
10:23 p. m.
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Luego de solicitar insistentemente la intervención de la Alcaldía de Bogotá para que el recibimiento a la banda de K-POP, BTS, sea histórica para los fanáticos en Bogotá, el club de fans BTS ARMY Colombia logró que la entidad los escuchara y consiguieron que una de las propuestas más ambiciosas que tenían se hiciera realidad.

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A través de un video en el que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a una de las promotoras de las iniciativas para el evento, se anunciaron diferentes temas que se están preparando para el concierto: una de ellas es la movilidad de la ciudad, destinando rutas especiales para los asistentes antes y después del evento, activaciones en diferentes puntos de la ciudad, la Torre Colpatria se iluminará con los colores de la banda y se habilitará un listado de diferentes puntos turísticos para que los asistentes que vengan de otras ciudades y países puedan conocer lo mejor de Bogotá.

BTS serán reconocidos como 'Huéspedes de Honor'

La propuesta que más interesaba al club de fans y por lo que más pidieron la intervención de la Alcaldía era la de otorgarles a la banda el reconocimiento de Huéspedes de Honor, y el alcalde Galán confirmó que esa petición se hará realidad una vez la agrupación llegue al país, reconociendo la importancia que tienen no solo a nivel musical, sino lo que significan como fenómeno cultural en el mundo.

La comunidad ARMY también se ha comprometido, según Tatiana, la líder que habló con el alcalde, a implementar una serie de medidas para que toda la logística durante los dos días de concierto se pueda llevar a cabo sin inconvenientes; la campaña 'ARMY cuida ARMY' para brindar seguridad entre ellos, la petición de no llevar carros y el buen comportamiento en los alrededores son algunos de los puntos que los fanáticos van a tener que cumplir para corresponder lo hecho por la Alcaldía de Bogotá.

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Bogotá se viste de morado para recibir a BTS

Durante las últimas horas, cuentas dedicadas a dar información sobre cualquier tema relacionado con BTS han publicado algunas fotografías de puntos de la ciudad que se están iluminando con el color morado, que es el que identifica a la banda coreana; se espera que, además de la Torre Colpatria, un punto clave como lo es Monserrate también se vista de ese color hasta la llegada del grupo a Bogotá.

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