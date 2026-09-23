Delincuentes se hacían pasar por la Segunda Marquetalia para extorsionar por WhatsApp: así operaban

Una captura en plena vía pública permitió a las autoridades avanzar en la desarticulación de ‘Los Rebeldes’, una estructura señalada de dedicarse durante cerca de 10 años a la extorsión y otras actividades criminales.

El procedimiento fue realizado por agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Una de las mujeres señaladas de pertenecer al grupo fue ubicada mientras se encontraba en un puesto de venta informal. De acuerdo con el relato entregado por las autoridades, la mujer inicialmente no comprendía lo que estaba ocurriendo y pensó que se trataba de una situación de juego.

Sin embargo, terminó capturada y quedó vinculada a una investigación por extorsión agravada y concierto para delinquir.

Delincuentes se hacían pasar como miembros de la Segunda Marquetalia para extorsionar

El modus operandi de la estructura tenía un elemento particular: utilizaban WhatsApp para contactar e intimidar a sus víctimas.

Según la investigación, los integrantes de 'Los Rebeldes' se presentaban como miembros de la denominada Segunda Marquetalia de las Farc y utilizaban esa identidad para generar temor entre los comerciantes.

A través de mensajes, realizaban exigencias económicas bajo el supuesto cobro de un “impuesto de guerra”.

¿De cuánto eran las extorsiones?

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, explicó que las exigencias podían oscilar entre 200 y 500 millones de pesos.

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Además del dinero, los delincuentes presuntamente amenazaban con atentar contra familiares de las víctimas si estas se negaban a cumplir con las exigencias.

Paralelamente, las autoridades aseguran que hasta el momento han logrado documentar más de 35 víctimas relacionadas con las actividades de esta estructura.

Al menos 30 de los casos estarían ubicados en Cundinamarca y Tolima, además de otros hechos registrados en diferentes localidades de Bogotá.

Investigan si serían responsables de homicidios

La investigación no se limita a las extorsiones. Las autoridades también relacionan a la estructura con tres homicidios, que estarían vinculados con ajustes de cuentas y represalias frente a personas que se negaron a pagar las extorsiones.

Entre los hechos investigados está el asesinato de un líder social ocurrido el 8 de agosto de 2024 en Girardot.

Además, las autoridades investigan el homicidio de dos integrantes de la propia estructura, quienes presuntamente pretendían entregar información a la Fiscalía General de la Nación en octubre de 2024.

Por otro lado, otro de los frentes que hacen parte de la investigación está relacionado con la invasión ilegal de tierras.

Según el comandante de la Policía de Bogotá, los integrantes de esta organización también estarían involucrados en hechos ocurridos en Cundinamarca y Meta.

La hipótesis de las autoridades es que mediante amenazas habrían obligado a población vulnerable a abandonar determinados territorios, generando situaciones de desplazamiento forzado.

¿Quiénes serían los integrantes de 'Los Rebeldes'?

La investigación permitió establecer, según las autoridades, diferentes roles dentro de la estructura.

Uno de los principales señalados es alias Augusto, identificado como presunto cabecilla del grupo. Según la Policía, era quien impartía las órdenes para desarrollar las actividades criminales.

Las autoridades también aseguran que habría pertenecido al Frente 27 Isaías Pardo de las Farc, donde habría desempeñado funciones logísticas y de reclutamiento.

Alias Montoya habría cumplido el papel de coordinador dentro de la organización.

Por otro lado, alias Martha es señalada como informante y recaudadora. De acuerdo con la investigación, también habría tenido antecedentes de pertenencia al Frente 27 de las Farc.

Finalmente, alias Johana habría trabajado como informante y recaudadora al servicio de la estructura.