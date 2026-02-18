"Me quitaron el sentido de vivir": hay preocupación por la hermana de Karol G

En las últimas horas, Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, abrió su corazón en sus redes sociales y, en medio de lágrimas, contó que está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

La creadora de contenido explicó que, tras el fin de su relación con Jaime Llano, él tiene la intención de que asistan a una comisaría de familia para que se decida la custodia de su hija.

En medio de esa coyuntura, visiblemente afectada, Verónica Giraldo aseguró que, en el caso de no poder vivir con su hija, le estarían quitando su sentido de vivir y, además, también detalló que ha tenido episodios de depresión.

Esto fue lo que expresó Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, en medio de lágrimas

En un video publicado en Instagram, Verónica Giraldo expresó que nunca pensó que su expareja quisiera llevarla a una Comisaría de Familia.

"Lo que estoy viviendo no se lo deseo a ninguna mujer porque es muy triste que le entregues el amor a una persona y ella haga de todo para que te vean como la mala y nunca como lo que verdaderamente sos. Esto se trata de Jaime, el que yo decía que era el amor de mi vida y que siempre mostraba. El error mío fue ser tan sincera, demostrarme tal cual soy, entregarle mi vida, mi familia, mi hogar y contarle todo acerca de mi salud mental. ¿Ustedes pueden creer que me va a llevar a comisaría? Sinceramente, uno no conoce a las personas", comenzó afirmando la hermana de Karol G.

"Alguien me dijo que uno no pelea ni por hombres ni por hijos y, así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que yo me esmeré mucho por ella y que traté de darle todo el amor que pude. Me quitaron el sentido de vivir. Jaime está tratando, por todos los medios, de quitármela y de dejarme como una loca ante mi familia", agregó.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Verónica Giraldo tras su testimonio?

Después de que la hermana de Karol G expresó en sus redes sociales lo que está viviendo, la mayoría de sus seguidores le enviaron palabras de aliento.

"Te abrazamos mucho, Vero", "recuerda que Dios es bueno y sabio", "cuando una mamá llora, todos lloramos", "empatizo demasiado con este video", "Dios le de calma a su corazón y mente", "ella está pidiendo ayuda" y "me duele verla así", han sido algunas de las reacciones.