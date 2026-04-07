Participante de La Casa de los Famosos reveló que perdió a su hijo de 3 meses

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia han dejado ver su lado más sensible en las últimas horas ya que las circunstancias se han prestado para que varios hayan dejado de lado el silencio y pudieran hablar sobre algunas de las anécdotas más impactantes de sus vidas.

Este ha sido el caso de Alexa Torres, quien dejó ver su lado más sensible al verse obligada a cambiar de habitación durante la pasada gala por decisión del líder invisible de la semana.

¿Cuál fue la confesión?

El más reciente reto de presupuesto generó que todos los participantes tuvieran que sincerarse sobre algunas situaciones del día a día. Este espacio de conversación permitió que Alexa Torres compartiera una anécdota con todos sus compañeros al comentar que uno de sus más grandes recuerdos en vida fue cuando perdió un bebé.

Según su relato, logró quedar en estado de embarazo con 20 años. Sin embargo, a los tres meses de gestación tuvo un aborto espontáneo que habría esfumado su ilusión de convertirse en madre por primera vez.

Por supuesto, las reacciones por parte de sus compañeros no se hicieron esperar ya que algunos de ellos expresaron su asombro ante el conmovedor relato de la mujer que se sumó a otras sentidas anécdotas de varios famosos.

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¿De qué se trata la dinámica del líder invisible?

Por otro lado, la nueva semana dio inicio con una inédita dinámica del líder invisible. Para esta oportunidad, Valentino Lázaro fue quien se llevó el triunfo por lo que ahora el creador de contenido tendrá que tomar decisiones para alterar la convivencia dentro del juego.

Su primera misión fue intercambiar a dos habitantes de las respectivas habitaciones. Fue por esto que él mismo cambió su lugar con Alexa Torres para no levantar sospechas pese al dolor de la mujer.

Aunque los demás habitantes tenían tres oportunidades para adivinar el nombre del famoso implicado, todos dieron a conocer opiniones erróneas.

La segunda decisión de Valentino fue darle la oportunidad a Karola y Juancho de poder observar un mensaje directamente desde sus familiares. Su decisión fue catalogada como estratégica, pues varios especularon que el líder podría ser alguien cercano a ambos beneficiados.