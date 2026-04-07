Yeison Jiménez dejó canción inédita que ahora interpretará Ciro Quiñonez: así suena

La música popular colombiana sigue sintiendo el impacto de la partida de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026. Desde entonces, su familia ha asumido la tarea de preservar su legado artístico mediante la publicación de canciones inéditas, muchas de ellas grabadas o escritas antes de su fallecimiento.

En esta ocasión, el anuncio de una nueva composición ha generado expectativa entre sus seguidores. Se trata de un tema que Jiménez escribió especialmente para Ciro Quiñonez, lo que evidenció no solo su faceta como intérprete, sino también como compositor para otros artistas del género.

El lanzamiento fue anticipado a través de un video en redes sociales, donde se destaca el valor emocional de esta colaboración.

“Hay voces que no se apagan… solo encuentran nuevas formas de seguir sonando”, expresó la familia del artista, en un mensaje que ha sido ampliamente compartido por fanáticos.

¿Qué se sabe de la nueva canción inédita de Yeison Jiménez?

De acuerdo con la información revelada, la nueva canción inédita de Yeison Jiménez abordará una historia marcada por la traición y la venganza, elementos recurrentes en la narrativa de la música popular.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, el anuncio ha despertado interés por tratarse de una obra que refleja la cercanía entre Jiménez y Ciro Quiñonez. Según sus familiares, el artista solía celebrar los logros de sus colegas y apoyar sus carreras sin ver la música como una competencia.

Este no es un hecho aislado. En el pasado, Jiménez ya había escrito canciones para otros exponentes del género, como ocurrió con ‘Amanecí contento’, interpretada por Jhon Alex Castaño.

Además, el contexto en el que surge esta canción le otorga un valor simbólico. Se trata de una producción que no solo busca mantener vigente su música, sino también rendir homenaje a su legado artístico.

¿Cuántas canciones inéditas dejó Yeison Jiménez antes de su fallecimiento?

El impacto de la obra de Yeison Jiménez podría extenderse durante varios meses, e incluso años. Según el productor Georgie Parra, existirían más de 50 canciones inéditas listas para ser publicadas, lo que anticipa una serie de lanzamientos progresivos.

Tras su muerte, ya se han conocido algunos de estos trabajos. Uno de los más destacados fue ‘Con el corazón’, una colaboración con Maluma que logró gran repercusión en plataformas digitales.

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Sin duda, la nueva canción inédita de Yeison Jiménez, interpretada por Ciro Quiñonez, no solo representa un lanzamiento musical, sino también un acto de memoria y continuidad artística.

En medio del duelo, su legado sigue creciendo y conectando con el público, confirmando que su voz, como lo expresó su familia, aún tiene mucho por decir.