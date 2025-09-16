CANAL RCN
Tendencias

Bogotá será sede de PULSO 2025, un evento sobre liderazgo y transformación social

PULSO 2025 llegará a Bogotá para replantear el liderazgo en tiempos de cambio, con voces inspiradoras y un enfoque en la conciencia humana.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
05:32 p. m.
La forma de liderar está cambiando y ya no se mide solo por ocupar un cargo. Hoy, el liderazgo exige conectar con las emociones, actuar con propósito y generar impacto colectivo.

Con esa visión llega PULSO 2025 – INSIDE OUT: Liderazgo, del Sentido al Impacto, que se realizará el 12 de noviembre en el Maloka City Hall en Bogotá.

Este encuentro busca redefinir el liderazgo en tiempos marcados por la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, la volatilidad económica y las tensiones globales. Tal como lo señala el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, habilidades como la autoconciencia, la resiliencia y el pensamiento creativo superan en relevancia a las técnicas, en un mercado laboral moldeado por la automatización.

Un viaje experiencial hacia el liderazgo auténtico

Más que un congreso, PULSO 2025 propone una experiencia inmersiva de autodescubrimiento y acción colectiva.

La jornada girará en torno a cuatro ejes: la conciencia y el autoconocimiento como brújula de decisiones, el impacto de servir desde la generosidad, la transformación de la frustración en motor de cambio y la trascendencia a través del legado emocional.

“Estamos viviendo una era en la que liderar implica mucho más que tomar decisiones: significa anticiparse a la disrupción tecnológica, gestionar la incertidumbre global y, al mismo tiempo, mantener un profundo compromiso humano. PULSO 2025 nace como un espacio experiencial para entender que el verdadero liderazgo surge de adentro”, afirmó Mario Plata, director ejecutivo de ACRIP Región Central.

Voces que inspiran el cambio

La edición contará con reconocidas personalidades que han transformado la forma de entender el liderazgo humano. Entre ellos, la psicóloga y escritora Pilar Sordo, el experto en servicio al cliente Gabriel Vallejo, el conferencista motivacional Daniel Habif, la historiadora Diana Uribe y el comediante Andrés López, quien será el anfitrión.

En definitiva, PULSO 2025 se proyecta como un espacio clave en Colombia para impulsar líderes auténticos, capaces de enfrentar la incertidumbre con visión estratégica y sensibilidad humana. Será un escenario para inspirarse, conectar y transformar la manera de dirigir en un mundo en constante cambio.

