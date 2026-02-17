CANAL RCN
Tendencias

La reacción de la esposa de Yeison Jiménez al recibir las joyas restauradas del artista

Conmovido momento vivió la esposa de Yeison Jiménez al recibir las joyas restauradas del artista. Un gesto cargado de recuerdos, respeto y profunda nostalgia.

Esposa de Yeison Jiménez
Foto: redes y captura de pantalla

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
09:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El país todavía intenta asimilar la dolorosa pérdida del cantante Yeison Jiménez, quien falleció junto a parte de su equipo de trabajo en un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama.

VIDEO I Así se restauraron las joyas de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo
RELACIONADO

VIDEO I Así se restauraron las joyas de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

Aunque ya pasó más de un mes, el duelo sigue presente entre su familia, seguidores y colegas del medio musical.

En las últimas horas, el nombre del artista volvió a ser tendencia tras conocerse que varias de las joyas que llevaba consigo el día del accidente fueron restauradas, entre ellas su emblemática cadena con el dije “Mi promesa”, una pieza muy significativa para él y sus fanáticos.

Las imágenes de estos objetos, difundidas semanas atrás, habían generado gran impacto por el estado en que quedaron tras el incendio de la aeronave. Por eso, su recuperación fue recibida con profunda emoción.

Un momento cargado de nostalgia y silencio

A través de Instagram se compartió un video del proceso de restauración realizado por la joyería que originalmente elaboró la cadena. En el clip, explicaron que el trabajo se hizo “desde el respeto y como homenaje al cantante”.

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó
RELACIONADO

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó

Allí aparece Sonia Restrepo, esposa del artista, recibiendo la cadena en sus manos. La observa en silencio, visiblemente conmovida, mientras expresa el vacío que dejó la partida de su compañero de vida. Su reacción, breve pero profunda, reflejó que el dolor sigue intacto y que cada recuerdo material trae consigo una carga emocional difícil de describir.

Para ella, volver a tener entre sus manos una joya que acompañó a Yeison en sus últimos momentos fue un acto tan simbólico como doloroso.

Las joyas reaparecieron en un homenaje en Bogotá

Algunas de estas piezas, incluida la cadena “Mi promesa”, reaparecieron durante un homenaje realizado el pasado 31 de enero en el estadio Estadio El Campín, donde el cantante también se había presentado en vida en 2025.

Yeison Jiménez llegó al Times Square: el homenaje que estremeció a sus seguidores
RELACIONADO

Yeison Jiménez llegó al Times Square: el homenaje que estremeció a sus seguidores

Además de la cadena, el video dejó ver que otras pertenencias como un reloj, anillos y pulseras también habrían sido restauradas cuidadosamente por la misma joyería, las cuáles quedarán como gran recuerdo para su familia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Argentina abrió una escuela para jóvenes que se identifican como therians: video viral

Redes sociales

Con lágrimas: Julián Pinilla, famoso influencer, denunció haber viajado con presunto acosador sexual

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Otras Noticias

James Rodríguez

El estreno de James Rodríguez con Minnesota United tendría que esperar: revelaron detalles migratorios

James Rodríguez no sería tenido en cuenta para el primer partido del Minnesota United. Carlos Antonio Vélez reveló detalles.

Artistas

Snoop Dogg compartió video de una millonaria incautación de droga en Palmira, Valle del Cauca

El rapero estadounidense compartió un llamativo video en donde se evidencia la forma en la que los narcotraficantes colombianos camuflan los estupefacientes.

Dólar

Así abrió el dólar en Colombia hoy martes 17 de febrero: La TRM tuvo cambio drástico

Estados Unidos

Falleció a los 84 años Jesse Jackson, compañero de lucha de Martin Luther King en EE.UU.

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena