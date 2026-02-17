La reacción de la esposa de Yeison Jiménez al recibir las joyas restauradas del artista

El país todavía intenta asimilar la dolorosa pérdida del cantante Yeison Jiménez, quien falleció junto a parte de su equipo de trabajo en un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama.

Aunque ya pasó más de un mes, el duelo sigue presente entre su familia, seguidores y colegas del medio musical.

En las últimas horas, el nombre del artista volvió a ser tendencia tras conocerse que varias de las joyas que llevaba consigo el día del accidente fueron restauradas, entre ellas su emblemática cadena con el dije “Mi promesa”, una pieza muy significativa para él y sus fanáticos.

Las imágenes de estos objetos, difundidas semanas atrás, habían generado gran impacto por el estado en que quedaron tras el incendio de la aeronave. Por eso, su recuperación fue recibida con profunda emoción.

Un momento cargado de nostalgia y silencio

A través de Instagram se compartió un video del proceso de restauración realizado por la joyería que originalmente elaboró la cadena. En el clip, explicaron que el trabajo se hizo “desde el respeto y como homenaje al cantante”.

Allí aparece Sonia Restrepo, esposa del artista, recibiendo la cadena en sus manos. La observa en silencio, visiblemente conmovida, mientras expresa el vacío que dejó la partida de su compañero de vida. Su reacción, breve pero profunda, reflejó que el dolor sigue intacto y que cada recuerdo material trae consigo una carga emocional difícil de describir.

Para ella, volver a tener entre sus manos una joya que acompañó a Yeison en sus últimos momentos fue un acto tan simbólico como doloroso.

Las joyas reaparecieron en un homenaje en Bogotá

Algunas de estas piezas, incluida la cadena “Mi promesa”, reaparecieron durante un homenaje realizado el pasado 31 de enero en el estadio Estadio El Campín, donde el cantante también se había presentado en vida en 2025.

Además de la cadena, el video dejó ver que otras pertenencias como un reloj, anillos y pulseras también habrían sido restauradas cuidadosamente por la misma joyería, las cuáles quedarán como gran recuerdo para su familia.