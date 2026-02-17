CANAL RCN
El estreno de James Rodríguez con Minnesota United tendría que esperar: revelaron detalles migratorios

James Rodríguez no sería tenido en cuenta para el primer partido del Minnesota United. Carlos Antonio Vélez reveló detalles.

James Rodríguez
Foto: AFP

febrero 17 de 2026
09:34 a. m.
El esperado debut de James Rodríguez con su nuevo equipo en Estados Unidos tendrá que esperar. El mediocampista colombiano no estaría disponible para el partido del próximo sábado 21 de febrero, cuando Minnesota United inicie su participación en la temporada de la MLS, debido a que aún no cuenta con la visa de trabajo que le permita actuar oficialmente.

James firmó un contrato por seis meses con Minnesota United con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, los trámites migratorios han retrasado su integración plena al equipo, impidiéndole no solo debutar, sino también entrenar con normalidad junto a sus compañeros.

El debut de Minnesota United está programado para este sábado 21 de febrero como visitante frente a Austin FC, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).

Para ese encuentro, el técnico del equipo no podría contar con el volante cucuteño, quien todavía no ha recibido la autorización migratoria necesaria para ejercer su actividad profesional en Estados Unidos.

James Rodríguez y la visa de trabajo que frena su debut en la MLS

La situación fue revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien explicó que el jugador cuenta únicamente con una visa de turista mientras se resuelve el trámite correspondiente.

De acuerdo con la información, esta condición le impide entrenar oficialmente con el plantel, ya que cualquier actividad deportiva bajo contrato podría considerarse trabajo sin autorización.

Según lo explicado por Vélez, incluso realizar entrenamientos con el grupo podría generar inconvenientes legales con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), un aspecto que el entorno del jugador y el club han decidido manejar con extrema cautela.

En estados como Minnesota, las normas migratorias se aplican con especial rigor, lo que ha llevado a evitar cualquier riesgo innecesario.

Mientras tanto, James se mantiene entrenando de manera diferenciada y privada. Fuentes cercanas al futbolista confirmaron que ha realizado sesiones físicas y trabajos con balón a puerta cerrada, pero sin vinculación directa a las prácticas oficiales del equipo.

Incluso, se conoció que el jugador ya ha tenido algunos trabajos de fútbol controlado, aunque siempre lejos del grupo principal.

Carlos Antonio Vélez explicó los riesgos legales del caso James

El periodista colombiano fue enfático en señalar que se trata de un tema de tiempo y de procedimientos administrativos. Las leyes migratorias estadounidenses consideran que entrenar con un club profesional sin visa laboral constituye una violación, lo que podría derivar en sanciones o complicaciones mayores tanto para el jugador como para la institución.

Desde Minnesota United no hay alarma deportiva, pero sí preocupación por la demora, ya que el plan era que James se adaptara rápidamente al ritmo competitivo de la MLS.

El cuerpo técnico confía en que la situación se resuelva en los próximos días, permitiéndole al colombiano sumarse al grupo y estar disponible para las siguientes jornadas del campeonato.

Por ahora, el debut del ‘10’ deberá aplazarse, en un inicio que no fue el esperado, pero que responde a un trámite habitual para futbolistas internacionales.

James Rodríguez, mientras tanto, sigue enfocado en su preparación personal, a la espera de la documentación que le permita comenzar oficialmente su nuevo capítulo en el fútbol estadounidense.

