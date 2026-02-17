CANAL RCN
Argentina abrió una escuela para jóvenes que se identifican como therians: video viral

Una escuela para therians abrió en Argentina y generó debate en las redes sociales: ¿Cómo se comportan?

febrero 17 de 2026
08:22 a. m.
Lo que hasta hace poco parecía una tendencia de nicho en redes sociales dio un paso inédito hacia la presencialidad. En Argentina abrió Fyrulais, la primera escuela dirigida a jóvenes que se identifican como therians, un fenómeno cultural que reúne a adolescentes y jóvenes que aseguran sentir una conexión emocional o espiritual con un animal, especialmente perros.

El movimiento therian ganó visibilidad en plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde se multiplicaron videos de jóvenes usando máscaras, colas y accesorios, caminando en cuatro patas y recreando comportamientos asociados a animales como perros o zorros.

Con el tiempo, esa expresión digital comenzó a trasladarse a encuentros presenciales y, ahora, a un espacio educativo formal.

La apertura de Fyrulais marcó un punto de inflexión. Según la información difundida por sus impulsores, la escuela ofrece talleres y actividades diseñadas para quienes buscan explorar y perfeccionar conductas relacionadas con esta identidad.

Entre las prácticas que se enseñan se encuentran caminar, correr, saltar, aullar, ladrar y comunicarse con otros participantes que comparten la misma afinidad simbólica.

Fyrulais, la primera escuela therian en Argentina

Desde la organización de la escuela explican que el objetivo no es “convertir” a nadie en animal ni fomentar una desconexión con la realidad.

Por el contrario, los participantes insisten en que no se consideran animales, sino personas que experimentan una identificación parcial e involuntaria con uno. Para ellos, se trata de una forma de expresión personal y de construcción de identidad.

Una de las prácticas centrales que se enseña en Fyrulais es el quadrobics, una disciplina que consiste en desplazarse apoyando manos y pies en el suelo, imitando la locomoción de animales cuadrúpedos.

Dentro de la comunidad therian, esta actividad no se concibe como un juego, sino como una experiencia física que refuerza el vínculo simbólico con el animal con el que cada persona se identifica.

Las clases, según relatan algunos asistentes en redes sociales, combinan ejercicios físicos, dinámicas grupales y espacios de intercambio para compartir experiencias. La escuela se presenta como un entorno seguro, donde los jóvenes pueden expresarse sin temor a burlas o estigmatización.

Debate social y miradas críticas sobre la escuela therian

La apertura de Fyrulais no pasó desapercibida y rápidamente encendió el debate en Argentina. Especialistas en psicología, educadores y padres de familia discuten si el fenómeno therian debe entenderse como una expresión cultural juvenil, una moda impulsada por redes sociales o una experiencia que requiere acompañamiento profesional.

Algunos expertos subrayan la importancia de no ridiculizar a los jóvenes y de analizar el contexto social y emocional en el que surgen estas identidades.

Otros advierten sobre la necesidad de un seguimiento adulto, especialmente cuando se trata de menores de edad, para evitar posibles riesgos físicos o emocionales.

Mientras tanto, la escuela continúa sumando visibilidad y generando conversación. Para sus participantes, Fyrulais representa un espacio de pertenencia y exploración personal. Para la sociedad, abre nuevas preguntas sobre identidad, juventudes y el impacto de las culturas digitales en la vida cotidiana.

