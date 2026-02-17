Captado en video: sujeto pateó a su mascota en conjunto residencial de Bogotá

Un nuevo hecho de presunto maltrato animal ha causado gran indignación entre cientos de usuarios, quienes han viralizado las imágenes en las que se observa a un sujeto propinando distintos golpes a su mascota en la zona verde de su conjunto residencial.

Ante la reprochable situación, la comunidad ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se haga la respectiva atención del caso y, de ser necesario, se ejecute la aprehensión de la mascota.

Hombre es filmado golpeando a su mascota

Las imágenes, que ya han sido difundidas en internet, fueron filmadas por un presunto residente de un conjunto, ubicado en la localidad de Engativá, que deja en evidencia la conducta de un sujeto, quien comienza a golpear a su perro por medio de la correa con la que lo sujeta por el cuello. Seguido de esto, le propina patadas, mientras el canino intenta huir de las mismas.

Según la denuncia hecha en redes por parte del creador de contenido Daniel Gongorita, pese a que la comunidad hizo la respectiva denuncia, varios habitantes aseguran que no han recibido respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes.

RELACIONADO Gobernación de Antioquia envió brigadas para proteger animales afectados por las lluvias en el Urabá

Otros casos de maltrato animal en Bogotá

La capital se encuentra consternada ante la gran cantidad de casos de maltrato animal que se han presentado en la semana más reciente. Uno de los más aberrantes ocurrió en el sector de Kennedy en donde Kira, una perrita de 15 años, perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta vinculada al Ministerio de Educación.

El segundo caso corresponde al presunto envenenamiento de seis perros de una institución educativa en la localidad de Ciudad Bolívar, de los cuales tres ya han perdido la vida a causa de la fatalidad de las lesiones.

El tercero corresponde a otro hecho, también en Ciudad Bolívar, en donde tres hombres fueron captados, mientras propinaban golpes con un machete y un palo a un perro de raza husky, quien estaba sometido en el suelo.

Ante estas situaciones, el sector animalista se ha movilizado en distintos plantones para exigir justicia y celeridad por parte de las autoridades para investigar estos casos y hacer cumplir leyes como la 2455 de 2025 que condena el maltrato animal en el país.