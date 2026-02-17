Con lágrimas: Julián Pinilla, famoso influencer, denunció haber viajado con presunto acosador sexual

Un amargo capítulo tuvo que ser protagonizado por el famoso influencer conocido como Julián Pinilla o el “chico de la ruana”, pues en sus redes denunció haber viajado con un presunto acosador sexual tras percatarse de que el hombre estaría acechando con mensajes inapropiados a varias integrantes de su equipo de trabajo.

¿Qué le pasó a Julián Pinilla?

Como es de costumbre, el “chico de la ruana” se ha hecho famoso por el innovador formato con el que identifica personas en condición de vulnerabilidad y le presta todo tipo de ayudas, desde dinero, comida, hasta viajes a destinos paradisíacos.

Desde su buena voluntad, el joven escoge a sus compañeros de aventuras tras hacer seguimiento del entorno en el que la persona se encuentra por lo que, en varias oportunidades, ha beneficiado a habitantes de calle o personas en condición de vulnerabilidad.

En una nueva oportunidad, el joven manifestó que conoció a un hombre que realizaba funciones de reciclaje en el municipio de Chía por lo que decidió viajar junto a él a Guatemala. No obstante, empezó a percatarse que el sujeto estaba “acosando” a varias de las mujeres que se encontraban en el viaje al enviarles mensajes “grotescos” y grabarlas.

Ante esta situación, decidieron ir a la estación de policía para denunciar lo que estaba sucediendo. No obstante, se llevaron la sorpresa de que el hombre tenía una gran cantidad de antecedentes legales.

“El tiene reporte de abuso sexual contra persona LGTBI, en otro que portaba machete y también cuchillos, navajas, por montones”, se escucha en la llamada entre la presunta autoridad y el influencer.

Julián Pinilla rompe en llanto

Dicha experiencia generó gran indignación en el famoso, quien compartió un mensaje en sus redes sobre la lamentable situación que atravesó al haber seleccionado al habitante de calle para su video.

“Yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia. Gracias a Dios no pasó nada. Creo que lo que más me duele fue que el man le quitó la oportunidad a alguien que sí se lo merecía de venir a conocer a disfrutar de esto. Voy a intentar no confiar tanto en la gente”, finalizó el influencer.