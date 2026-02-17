CANAL RCN
Internacional

Congreso de Perú debate la moción de destitución contra el presidente José Jerí

El Congreso peruano debatirá en sesión extraordinaria la destitución del presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado en 10 años.

Foto: AFP

AFP

febrero 17 de 2026
09:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Congreso de Perú debate este 17 de febrero en sesión extraordinaria una moción de destitución contra el presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado en 10 años, a quien la fiscalía investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Jerí fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida por el parlamento en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

Fiscalía de Perú abre nueva investigación contra presidente interino José Jerí
RELACIONADO

Fiscalía de Perú abre nueva investigación contra presidente interino José Jerí

La propuesta contra Jerí, de 39 años y cuyo mandato finaliza en julio, se produce a escasas semanas de las elecciones generales del 12 de abril. La sesión está prevista para las 10 de la mañana y debe extenderse varias horas.

Los congresistas presentaron días antes las 78 firmas necesarias para forzar a una sesión extraordinaria en período de receso.

Crisis institucional en Perú

Hasta ahora, Jerí enfrenta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

El Congreso requiere de mayoría simple para censurarlo. En caso de destitución deberá elegir a un nuevo jefe del legislativo quien automáticamente asume la presidencia interina de Perú.

Hombre que habría abusado a su hijastra durante cuatro años volvió extraditado de Perú
RELACIONADO

Hombre que habría abusado a su hijastra durante cuatro años volvió extraditado de Perú

Sin embargo, los expertos aseguran que destituir a Jerí y tener un nuevo presidente interino no solucionará en nada la crisis institucional que atraviesa el país.

Transfondo electoral

La rapidez con la que se tramita la censura ha sido relacionada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, ha sido el más enfático en reclamar la renuncia de Jerí.

López Aliaga, simpatizante del presidente Donald Trump, ha señalado que "Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, defendió la continuidad de Jerí en entrevista al diario financiero Gestión.

Las investigaciones contra Jerí

Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi 60% en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.

Pedro Castillo, expresidente de Perú, condenado a 11 años de cárcel por fallido golpe de Estado
RELACIONADO

Pedro Castillo, expresidente de Perú, condenado a 11 años de cárcel por fallido golpe de Estado

Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por el presunto delito de "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras conocerse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro Jerí acudió encapuchado.

Su situación se complicó la semana pasada con otra indagación por "tráfico de influencias" ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Falleció a los 84 años Jesse Jackson, compañero de lucha de Martin Luther King en EE.UU.

España

Tragedia en España: cinco adolescentes murieron en voraz incendio en el depósito de un edificio en Manlleu, Barcelona

Venezuela

Delcy Rodríguez nombró como viceministro a un antiguo aliado del chavismo buscado por EE. UU.

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá redujo delitos en 2025, aunque persiste alta percepción de inseguridad

La Cámara de Comercio de Bogotá reveló los resultados de la encuesta de Percepción y Victimización en la ciudad del año 2025.

Artistas

La reacción de la esposa de Yeison Jiménez al recibir las joyas restauradas del artista

Conmovido momento vivió la esposa de Yeison Jiménez al recibir las joyas restauradas del artista. Un gesto cargado de recuerdos, respeto y profunda nostalgia.

James Rodríguez

El estreno de James Rodríguez con Minnesota United tendría que esperar: revelaron detalles migratorios

Dólar

Así abrió el dólar en Colombia hoy martes 17 de febrero: La TRM tuvo cambio drástico

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena