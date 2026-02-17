Congreso de Perú debate la moción de destitución contra el presidente José Jerí

El Congreso de Perú debate este 17 de febrero en sesión extraordinaria una moción de destitución contra el presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado en 10 años, a quien la fiscalía investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Jerí fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida por el parlamento en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

La propuesta contra Jerí, de 39 años y cuyo mandato finaliza en julio, se produce a escasas semanas de las elecciones generales del 12 de abril. La sesión está prevista para las 10 de la mañana y debe extenderse varias horas.

Los congresistas presentaron días antes las 78 firmas necesarias para forzar a una sesión extraordinaria en período de receso.

Crisis institucional en Perú

Hasta ahora, Jerí enfrenta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

El Congreso requiere de mayoría simple para censurarlo. En caso de destitución deberá elegir a un nuevo jefe del legislativo quien automáticamente asume la presidencia interina de Perú.

Sin embargo, los expertos aseguran que destituir a Jerí y tener un nuevo presidente interino no solucionará en nada la crisis institucional que atraviesa el país.

Transfondo electoral

La rapidez con la que se tramita la censura ha sido relacionada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, ha sido el más enfático en reclamar la renuncia de Jerí.

López Aliaga, simpatizante del presidente Donald Trump, ha señalado que "Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, defendió la continuidad de Jerí en entrevista al diario financiero Gestión.

Las investigaciones contra Jerí

Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi 60% en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.

Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por el presunto delito de "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras conocerse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro Jerí acudió encapuchado.

Su situación se complicó la semana pasada con otra indagación por "tráfico de influencias" ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.