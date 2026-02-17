CANAL RCN
Así abrió el dólar en Colombia hoy martes 17 de febrero: La TRM tuvo cambio drástico

El dólar abrió al alza en Colombia este 17 de febrero. Conoce la TRM del día, el precio en la apertura y cómo se mueve la divisa frente a semanas y meses anteriores.

Precio del dólar en Colombia hoy, 16 de febrero: así abrió la TRM en la tercera semana del mes
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
09:04 a. m.
El precio del dólar en Colombia comenzó este martes con leves movimientos al alza, en una jornada marcada por la cautela de los mercados y un bajo volumen de operaciones durante las primeras horas.

De acuerdo con los datos oficiales, la divisa abrió en $3.666, lo que representó un incremento de $13,11 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.652,89, valor certificado por el Banco de la República.

Hacia las 8:05 a. m., el dólar registró un mínimo de $3.665 y un máximo de $3.674,11, con apenas siete transacciones realizadas por cerca de US$2 millones, reflejando un arranque tranquilo para el mercado cambiario.

Así se mueve el dólar este martes 17 de febrero

Aunque la apertura fue ligeramente alcista, la TRM del día se mantuvo sin cambios frente a la jornada anterior. El valor oficial del dólar para este martes es de $3.652,89, lo que muestra una estabilidad momentánea después de varios días de ajustes graduales.

Al comparar con otros periodos, el panorama es más amplio:

  • Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar subió un leve 0,03% (0,99 pesos).
  • En comparación con hace un mes, cayó 1,27% (47,16 pesos).
  • Desde el inicio del año, registra una baja acumulada de 2,77% (104,19 pesos).
  • Y frente al mismo día de 2025, la caída es más marcada: 10,92%, equivalente a 447,77 pesos.

Estas cifras reflejan una tendencia general a la baja en el último año, aunque con repuntes puntuales como el observado en la apertura de hoy.

¿Qué significa este comportamiento para los colombianos?

Para importadores, viajeros y quienes tienen obligaciones en dólares, cada peso cuenta. Un dólar más barato ayuda a aliviar costos, mientras que para exportadores puede representar menores ingresos.

Por ahora, el mercado permanece atento a factores externos como las decisiones de tasas en Estados Unidos y el comportamiento del petróleo, además de variables locales que siguen influyendo en la cotización.

