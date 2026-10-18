¿Qué hacer en Halloween en Bogotá? Estos planes gratuitos tendrá la ciudad en octubre

Bogotá se prepara para la recta final de octubre con una programación de Halloween que incluye actividades culturales, concursos de disfraces y experiencias de entretenimiento para diferentes edades. Las opciones van desde encuentros gratuitos en centros comerciales hasta eventos temáticos en parques de diversiones que requieren comprar una entrada.

Para quienes quieren celebrar sin afectar el presupuesto familiar, los centros comerciales tendrán espacios dedicados a la cultura geek, el anime, la literatura de terror y las presentaciones musicales. Algunas actividades permitirán participar en pasarelas de disfraces y concursos, una alternativa para quienes buscan lucir sus creaciones antes del 31 de octubre.

La programación también contempla planes para los aficionados al miedo y la adrenalina. Salitre Mágico y Mundo Aventura cuentan con eventos de temporada que incluyen escenarios de terror, personajes y experiencias temáticas.

¿Dónde habrá actividades gratuitas de Halloween en Bogotá?

El Centro Comercial Portal 80 tendrá una programación con propuestas para quienes disfrutan los videojuegos, los cómics, el cosplay y la música. Entre las actividades anunciadas están la Feria Cómic, prevista del 23 al 29 de octubre en el segundo piso, en la Plaza Café, y el Desfile Geek del sábado 24, desde las 4:00 p. m., en el que los participantes podrán presentarse con sus personajes favoritos y competir por premios.

El viernes 30 de octubre se realizará el Desfile de Disfraces, con inscripciones gratuitas a partir de las 2:00 p. m. y comienzo previsto para las 4:00 p. m. La convocatoria contempla categorías infantiles, individuales, de parejas, familias y mascotas. Para el sábado 31, la agenda incluye entrega de dulces, un DJ en vivo y la participación del actor de doblaje Andrés Gutiérrez, desde las 4:00 p. m.

Otra alternativa es Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, ubicado en la calle 72 #10-34. Según la programación difundida por el portal oficial de Bogotá, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre habrá talleres de maquillaje, lecturas, encuentros de un club dedicado al suspenso y el terror, y una pasarela con concurso de cosplay. Las actividades están previstas entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., en el cuarto piso.

Para el viernes 30 y el sábado 31, este mismo centro comercial tendrá concursos de disfraces individuales y familiares, pasarela de cosplay, aeróbicos, presentaciones de K-pop y el podcast Entre Tintas y Sombras.

La programación reúne propuestas culturales y recreativas para diferentes edades, por lo que puede ser una opción para quienes quieren participar en actividades temáticas sin acudir a un parque de atracciones.

¿Qué parques de diversiones ofrecen experiencias de terror para Halloween?

Quienes prefieren una celebración con casas del terror, actores y escenarios de suspenso pueden considerar el Festival del Terror de Salitre Mágico. La edición de 2026 contempla jornadas hasta el 1 de noviembre, con fechas como el 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre. El evento funciona de 6:00 p. m. a 1:00 a. m. y requiere un pasaporte para ingresar a las experiencias incluidas. Los precios varían según la fecha y el tipo de entrada; por eso, no debe confundirse con los planes gratuitos de la ciudad.

Mundo Aventura también ofrece Terror al Parque, una experiencia de temporada que reúne estaciones del terror, escenarios inmersivos, personajes y espectáculos. El parque cuenta además con atracciones mecánicas para distintos públicos. Antes de visitarlo, se recomienda consultar en sus canales oficiales las fechas, las condiciones de ingreso y el valor de los pasaportes disponibles.

La elección dependerá del tipo de experiencia que busque cada visitante. Los centros comerciales ofrecen actividades culturales, concursos y pasarelas para quienes quieren lucir sus disfraces, mientras que los parques de diversiones se enfocan en las atracciones y el entretenimiento de terror, con tarifas de ingreso. Revisar las fechas y los horarios con anticipación permitirá organizar el plan de Halloween y aprovechar las alternativas disponibles en Bogotá.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.