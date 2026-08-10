Qué hacer en la semana de receso en Bogotá: 3 planes imperdibles

Tres reconocidos centros comerciales han preparado experiencias inmersivas que van desde impresionantes dinosaurios y portales mágicos, hasta misiones heroicas, transformando un día común en horas de pura diversión.

¿Qué hacer en la semana de receso en Bogotá? Planes familiares

La temporada de vacaciones escolares ya está aquí, y la semana de receso en Bogotá se convierte en la oportunidad perfecta para que las familias busquen actividades diferentes sin la necesidad de salir de la ciudad. Durante estos días de descanso, establecimientos como Titán Plaza, Plaza Imperial y Plaza de las Américas reúnen experiencias de gran formato para sus visitantes.

Estas propuestas combinan de manera única el entretenimiento, la tecnología y la educación, en una clara apuesta por transformar la tradicional visita al centro comercial en un plan de varias horas. Así, las familias podrán viajar 65 millones de años al pasado, atravesar portales inspirados en los elementos de la naturaleza o convertirse en parte de una misión de rescate.

Cortesía: Titán Plaza

Viaje a la prehistoria: dinosaurios en Titán Plaza

Para los amantes de la paleontología, Titán Plaza presenta la megaexposición “Tierra de Titanosaurios: Una Nueva Era”, la cual estará disponible para el público hasta el 2 de noviembre. Esta exhibición reúne 15 estaciones con impresionantes dinosaurios, diversas especies prehistóricas, escenografías detalladas, piezas paleontológicas y atractivas experiencias interactivas. Además, la muestra cuenta con el acompañamiento del Grupo de Investigación en Paleontología Neotropical, Tradicional y Molecular de la Universidad del Rosario.

Durante la semana de receso, los asistentes podrán recorrer la exposición y asombrarse con especies como el Tyrannosaurio Rex, el Giganotosaurio, el Velociraptor, la inmensa Titanoboa y el Patagotitan Mayorum. También se ofrecen experiencias de pago complementarias como la Estación Titano, que incluye una piscina de pelotas, y un Parque de Titanosaurios equipado con tirolesa, túnel, playground y un Spinosaurio.

Descubra los portales de magia en Plaza Imperial

Por su parte, Plaza Imperial mantiene abierta hasta el 2 de noviembre su atracción “Imperial Portal Mágico: ven por la magia, quédate por la leyenda”. Esta innovadora experiencia mezcla tecnología, animatrónica, aprendizaje y entretenimiento. El montaje destaca por contar con cinco escenografías animatrónicas y dos portales gemelos que permiten a los asistentes verse en tiempo real desde diferentes puntos del establecimiento.

El recorrido está inspirado en los cinco elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego, aire y magia. A través de estas estaciones, se busca que niños, jóvenes y familias aprendan mientras exploran. Adicionalmente, los fines de semana se realizan shows itinerantes con hechiceros, magos y nomos, junto a talleres de magia para niños y actividades familiares. La experiencia también incluye recorridos guiados para colegios, en los que los estudiantes reciben una certificación como “Experto en Magia” al finalizar.

Misión oficial de Paw Patrol en Plaza de las Américas

Finalmente, los más pequeños del hogar tienen una cita en Plaza de las Américas con el “Encuentro de Patas de Paw Patrol”, disponible hasta el 12 de octubre. Se trata de la primera experiencia inmersiva oficial en Colombia de esta exitosa franquicia infantil de Nickelodeon. El evento ofrece ocho escenarios interactivos inspirados en Bahía Aventura.

En estas estaciones, los niños deben superar diferentes desafíos para desarrollar habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, la solidaridad, la resolución de problemas y la cultura ciudadana. Esta propuesta hace parte de la estrategia del recinto para alargar la estadía de las familias. De hecho, Plaza de las Américas reporta un crecimiento del 5% en su tráfico, y las cifras muestran que más del 60% de sus visitantes permanece por más de dos horas, lo que ha impulsado un aumento del 20% en el consumo comercial frente a años anteriores.