La moda de los 90 y los 2000 regresa: ¿por qué la Generación Z está vistiendo como décadas atrás?

La moda no siempre avanza hacia adelante. En ocasiones, toma elementos del pasado, los recupera y los convierte nuevamente en tendencia.

Eso es lo que está ocurriendo con varias de las prendas y accesorios que marcaron los años 90 y los primeros años de la década del 2000. Siluetas amplias, tenis de suela gruesa y referencias vintage están regresando a los armarios, especialmente entre consumidores jóvenes.

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Un análisis de LatAm Intersect sobre tendencias de consumo en Colombia y Latinoamérica señala que el 54% de la Generación Z prefiere la estética vintage frente a propuestas puramente contemporáneas.

El dato refleja un cambio en la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con la moda: aquello que para algunos representa una época pasada, para otros se convierte en una referencia estética que puede ser reinterpretada.

Ejemplos de moda retro que están regresando

Uno de los ejemplos más visibles está en los llamados tenis chunky, reconocibles por sus suelas gruesas y su estructura voluminosa.

Este tipo de calzado tuvo especial presencia a finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Su relación con la cultura pop hizo que pasara de ser una opción deportiva a convertirse también en un elemento habitual de los atuendos urbanos.

En aquella época, artistas como Britney Spears llevaron este tipo de siluetas a escenarios, videos musicales y apariciones públicas, contribuyendo a que se convirtieran en parte de la estética de una generación.

Más de 20 años después, esos mismos códigos visuales reaparecen, aunque no necesariamente de la misma manera.

¿Se están copiando de los mismo diseños de los años 2000?

Una de las particularidades del regreso de esta estética es que las nuevas generaciones no necesariamente buscan reproducir exactamente cómo se vestía en aquella época. La tendencia actual mezcla referencias antiguas con prendas contemporáneas.

Un pantalón amplio puede combinarse con un calzado de apariencia retro. Una falda o un vestido sencillo puede acompañarse con una silueta deportiva. Incluso una prenda de inspiración vintage puede convivir con accesorios actuales.

La idea es tomar determinados elementos del pasado y adaptarlos a la forma de vestir de hoy.

¿Cómo está cambiando el mercado colombiano en cuanto a la moda?

Reportes del sector han señalado durante 2026 un mayor interés por la estética retro, con prendas de cortes holgados, calzado deportivo y accesorios inspirados en décadas anteriores ganando presencia.

El fenómeno puede observarse también en el regreso de diseños que fueron reconocibles durante los primeros años de los 2000.

Un ejemplo es la silueta D’Lites de Skechers, que llegó a sus 20 años con una edición especial que recupera características de su diseño original, como la estructura robusta y la suela de gran volumen.

Más que tratarse únicamente del regreso de un modelo, el caso muestra cómo algunos diseños asociados con una época vuelven a encontrar espacio cuando las tendencias recuperan los códigos visuales de aquellos años.