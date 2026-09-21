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Colombia

Gobierno anuncia proyecto para construir nuevo dique flotante en Cartagena

El dique flotante es una estructura naval sumergible que sirve para elevar buques fuera del agua y dejarlos en tierra seca.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
03:11 p. m.
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El sábado 19 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella estuvo visitando las instalaciones de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).

Cartagena contará con dique flotante

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Durante el recorrido, el mandatario aseguró que en su administración su propósito será incorporar un dique flotante que tenga una capacidad de levante de más de 13.000 toneladas.

Esto con el fin de fortalecer la capacidad del país para atender buques de gran calado y ampliar los servicios de la industria naval colombiana.

“Se acabó el tiempo de resignarnos a pensar en pequeño. Colombia no puede limitarse a contemplar el mar: tiene que gobernarlo con industria, tecnología y soberanía. Vamos a romper el techo de las 3.600 toneladas con la incorporación en Cartagena de un dique flotante de más de 13.000 toneladas, una infraestructura estratégica que permitirá atender buques de mayor calado del Caribe, generar más de 1.250 empleos directos y proyectar ingresos de hasta 15 millones de dólares anuales”, indicó.

Según De la Espriella, la iniciativa refleja que su Gobierno está enfocado en la capacidad estratégica y que este proyecto significa una “gran inversión. Es la industria nacional creciendo porque una república seria no improvisa su poder marítimo”.

Cabe mencionar que el dique flotante es una estructura naval sumergible que sirve para elevar buques fuera del agua y dejarlos en tierra seca. De esta forma, se facilita el desarrollo de reparaciones o actividades de mantenimiento en los navíos.

“Aquí se construyen los buques de nuestra Armada, embarcaciones hospitales para las regiones sin muelle y fragatas imponentes que exportamos a cuatro países vecinos y que surcarán los mares a partir del 2030", añadió el mandatario.

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Para el presidente, Colombia es un país con potencia mundial en ingeniería naval. Esto, “muchos aún no lo saben; por eso hay que contarle al mundo que el talento y el patriotismo colombiano no tienen techo”.

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