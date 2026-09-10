Eligen el nuevo cantante de La Banda de Yeison Jiménez: ¿Quién es Cristian Vélez?

Ocho meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez, se conoció quién será el encargado de interpretar sus canciones junto a La Banda del Aventurero.

Se trata de Cristian Vélez, joven cantante de música popular que fue elegido luego de superar las diferentes etapas del reality creado para encontrar una nueva voz para la agrupación.

Cristian Vélez es el nuevo cantante de La Banda del Aventurero

La elección se dio después de varios meses de competencia en ‘La banda del aventurero’, programa que comenzó el pasado 8 de julio y reunió a numerosos aspirantes interesados en asumir el reto de cantar el repertorio que Yeison Jiménez dejó como parte de su trayectoria musical.

Entre los jurados estuvo Sonia Restrepo, viuda del cantante, quien junto con otros expertos evaluó las presentaciones y el desempeño de los participantes. Tras las audiciones y diferentes etapas del concurso, tres artistas llegaron a la final y Cristian Vélez terminó siendo el escogido.

“Mucho gusto, para los que no me conocen, soy Cristian Vélez, un artista de música popular que creció con la música de Yeison Jiménez, se inspiró y hoy me siento muy orgulloso de estar con ‘La banda del Aventurero’ (...) La verdad, no tengo palabras para describir lo que en este momento está pasando”, expresó el ganador.

¿Quién es Cristian Vélez, elegido para cantar con la banda de Yeison Jiménez?

Cristian Vélez es un artista de música popular de Medellín que reconoce a Yeison Jiménez como una de sus influencias musicales. Ahora tendrá el desafío de interpretar junto a la agrupación las canciones que hicieron parte de la carrera del fallecido artista.

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El cantante también envió un mensaje a los seguidores de Jiménez y reconoció que tendrá que ganarse su respaldo en esta nueva etapa.

“De verdad que para mí es algo muy gratificante, a todos los jimenistas les digo que no los voy a defraudar. Yo sé que me tengo que ganar el corazón de todos ustedes y con la ayuda de Dios, vengo a darlo todo acá en esta banda, así que Dios los bendiga y ‘con el corazón’”, aseguró.

Con su elección, Cristian Vélez inicia una nueva etapa junto a La Banda del Aventurero, con la responsabilidad de mantener vigente en los escenarios el repertorio de Yeison Jiménez.