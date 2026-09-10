CANAL RCN
Tendencias

Eligen el nuevo cantante de La Banda de Yeison Jiménez: ¿Quién es Cristian Vélez?

La banda de Yeison Jiménez ya tiene nueva voz. Cristian Vélez fue el artista elegido para interpretar sus éxitos y continuar su legado musical.

Eligen el nuevo cantante de La Banda de Yeison Jiménez: ¿Quién es Cristian Vélez?
Foto: Yeison Jiménez y Cristian Vélez

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ocho meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez, se conoció quién será el encargado de interpretar sus canciones junto a La Banda del Aventurero.

Yeison Jiménez dejó canción inédita que ahora interpretará Ciro Quiñonez: así suena
RELACIONADO

Yeison Jiménez dejó canción inédita que ahora interpretará Ciro Quiñonez: así suena

Se trata de Cristian Vélez, joven cantante de música popular que fue elegido luego de superar las diferentes etapas del reality creado para encontrar una nueva voz para la agrupación.

Cristian Vélez es el nuevo cantante de La Banda del Aventurero

La elección se dio después de varios meses de competencia en ‘La banda del aventurero’, programa que comenzó el pasado 8 de julio y reunió a numerosos aspirantes interesados en asumir el reto de cantar el repertorio que Yeison Jiménez dejó como parte de su trayectoria musical.

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó
RELACIONADO

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó

Entre los jurados estuvo Sonia Restrepo, viuda del cantante, quien junto con otros expertos evaluó las presentaciones y el desempeño de los participantes. Tras las audiciones y diferentes etapas del concurso, tres artistas llegaron a la final y Cristian Vélez terminó siendo el escogido.

“Mucho gusto, para los que no me conocen, soy Cristian Vélez, un artista de música popular que creció con la música de Yeison Jiménez, se inspiró y hoy me siento muy orgulloso de estar con ‘La banda del Aventurero’ (...) La verdad, no tengo palabras para describir lo que en este momento está pasando”, expresó el ganador.

¿Quién es Cristian Vélez, elegido para cantar con la banda de Yeison Jiménez?

Cristian Vélez es un artista de música popular de Medellín que reconoce a Yeison Jiménez como una de sus influencias musicales. Ahora tendrá el desafío de interpretar junto a la agrupación las canciones que hicieron parte de la carrera del fallecido artista.

Madre y hermana de Yeison Jiménez anuncian acciones legales por el manejo de sus bienes
RELACIONADO

Madre y hermana de Yeison Jiménez anuncian acciones legales por el manejo de sus bienes

El cantante también envió un mensaje a los seguidores de Jiménez y reconoció que tendrá que ganarse su respaldo en esta nueva etapa.

“De verdad que para mí es algo muy gratificante, a todos los jimenistas les digo que no los voy a defraudar. Yo sé que me tengo que ganar el corazón de todos ustedes y con la ayuda de Dios, vengo a darlo todo acá en esta banda, así que Dios los bendiga y ‘con el corazón’”, aseguró.

Con su elección, Cristian Vélez inicia una nueva etapa junto a La Banda del Aventurero, con la responsabilidad de mantener vigente en los escenarios el repertorio de Yeison Jiménez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Tavo Bernate sufrió doloroso accidente por descuido de Emiro en MasterChef Celebrity

Horóscopo

Horóscopo de hoy, 10 de septiembre de 2026: así le irá a cada signo

Ciberseguridad

El peligro oculto de “farmear aura” para los adolescentes

Otras Noticias

Temblor en Colombia

VIDEO | Así reapareció la única trilliza Saavedra que sobrevivió al terremoto, un mes después de la tragedia

Ana María Saavedra reapareció para honrar la memoria de sus padres, sus dos hermanas y su tío, quienes murieron tras el sismo que también destruyó su hogar.

Rodrigo De Paul

De Paul y Lewandowski protagonizaron fuerte cruce en la MLS: ¿Qué se dijeron?

Rodrigo de Paul le recordó sus títulos a Lewandowski: fuerte rifirrafe.

Dólar

Dólar en Colombia cerró al alza hoy, 10 de septiembre: así quedó el precio de la divisa

Conciertos

Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos

Guatemala

Mas de 15 cadáveres fueron abandonados envueltos en bolsas y sábanas en Guatemala: esto se sabe