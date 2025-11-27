CANAL RCN
Tendencias

¿Quién es Catalina Duque? Conozca a la ganadora de Miss International 2025

Catalina Duque, quien representó a Colombia en el certamen internacional, terminó quedándose con la corona en Tokio.

Catalina Duque Senorita Colombia en Miss International (1)
FOTO: @reinadocolombia

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
07:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 27 de noviembre, la Señorita Colombia 2024/25, Catalina Duque, terminó coronándose como la nueva Miss International en una ceremonia disputada en Tokio.

Colombia brilló en Miss International 2025: ¡Catalina Duque se quedó con la corona!
RELACIONADO

Colombia brilló en Miss International 2025: ¡Catalina Duque se quedó con la corona!

La colombiana, quien representó a Antioquia en el certamen nacional, terminó superando en la ronda final a varias de las favoritas y en la última decisión, le ganó la corona a su oponente de Zimbabue.

Todo sobre Catalina Duque, la nueva Miss Internacional

Catalina nació en Miami, Estados Unidos, pero sus padres son oriundos de la ciudad de Medellín. Tiene 26 años, estudió comunicación social en el Eafit y antes de ser coronada venía trabajando en diferentes proyectos enfocados en labor social.

Colaboró con múltiples fundaciones y organizaciones dedicadas a temas como el desarrollo infantil, la lucha contra el cáncer, el emprendimiento y el empoderamiento femenino. Aunque su experiencia es amplia, la causa que más impulsa es la igualdad, a la que define como un derecho fundamental del ser humano.

La visión de futuro de la nueva Miss International 2025

Más allá del título nacional, Catalina Duque Abréu tiene un objetivo claro a largo plazo: convertirse en profesora universitaria. Su propósito es compartir con jóvenes y nuevas generaciones el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su vida y sus experiencias. Esta meta reafirma su deseo de contribuir al desarrollo académico y social del país desde un rol formativo.

Así es Catalina Duque la Señorita Colombia 2024: perfil, fotos y legado
RELACIONADO

Así es Catalina Duque la Señorita Colombia 2024: perfil, fotos y legado

La combinación de su trayectoria profesional, su experiencia social y su visión educativa proyecta a Catalina como una figura representativa del liderazgo joven en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tokio

Colombia brilló en Miss International 2025: ¡Catalina Duque se quedó con la corona!

Viral

“Me gustaría pedir perdón”: Ibai tapa el baño de un hotel en Chile tras probar comida callejera

Conciertos

Nueve jóvenes artistas serán invitados al concierto de J Balvin este 29 de noviembre en Medellín

Otras Noticias

Pensiones

Estos son los pensionados a los que NO se les aumenta en su mesada automáticamente: tome nota

El beneficio de incremento que tienen algunos jubilados no aplica para todos. Conozca quiénes no entran en los beneficiados.

Teófilo Gutiérrez

Se dijeron de todo: fuerte cruce entre Teófilo y Morelos tras empate en Ditaires

Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos se pelearon tras finalizar el partido entre Nacional y Junior de Barranquilla.

Inseguridad en Bogotá

Video | Balacera en ciclorruta de Bogotá terminó en la captura de un joven armado que intentaba huir

Venezuela

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos