¿Quién es Catalina Duque? Conozca a la ganadora de Miss International 2025

Este 27 de noviembre, la Señorita Colombia 2024/25, Catalina Duque, terminó coronándose como la nueva Miss International en una ceremonia disputada en Tokio.

La colombiana, quien representó a Antioquia en el certamen nacional, terminó superando en la ronda final a varias de las favoritas y en la última decisión, le ganó la corona a su oponente de Zimbabue.

Todo sobre Catalina Duque, la nueva Miss Internacional

Catalina nació en Miami, Estados Unidos, pero sus padres son oriundos de la ciudad de Medellín. Tiene 26 años, estudió comunicación social en el Eafit y antes de ser coronada venía trabajando en diferentes proyectos enfocados en labor social.

Colaboró con múltiples fundaciones y organizaciones dedicadas a temas como el desarrollo infantil, la lucha contra el cáncer, el emprendimiento y el empoderamiento femenino. Aunque su experiencia es amplia, la causa que más impulsa es la igualdad, a la que define como un derecho fundamental del ser humano.

La visión de futuro de la nueva Miss International 2025

Más allá del título nacional, Catalina Duque Abréu tiene un objetivo claro a largo plazo: convertirse en profesora universitaria. Su propósito es compartir con jóvenes y nuevas generaciones el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su vida y sus experiencias. Esta meta reafirma su deseo de contribuir al desarrollo académico y social del país desde un rol formativo.

La combinación de su trayectoria profesional, su experiencia social y su visión educativa proyecta a Catalina como una figura representativa del liderazgo joven en Colombia.