Colombia brilló en Miss International 2025: ¡Catalina Duque se quedó con la corona!

La gala de Miss International 2025 se celebró en Tokio con más de 70 concursantes de todo el mundo. Durante la jornada, Catalina Duque Abréu, Señorita Colombia 2024, sobresalió por su elegancia, su pasarela y sus respuestas, lo que la llevó a avanzar en todas las rondas eliminatorias hasta quedar entre las finalistas.

Tras una disputada ronda final. Catalina Duque terminó quedándose con la corona, superando a Zimbabue en la ronda definitiva.

La noche estuvo marcada por presentaciones en traje nacional, gala, discursos y la exposición del proyecto social de cada candidata, una de las partes más determinantes del puntaje final.

Señorita Colombia vs. Miss Universe Colombia: así se diferencian y cómo clasifica cada concurso

Aunque suelen confundirse, Señorita Colombia y Miss Universe Colombia son concursos completamente distintos. Cada uno maneja franquicias propias, selecciona perfiles diferentes y envía a sus ganadoras a certámenes internacionales que no tienen relación entre sí.

Señorita Colombia (CNB) es el reinado tradicional del país. Su ganadora no va a Miss Universo, sino a Miss International, un concurso de enfoque más clásico y diplomático, centrado en el mensaje social y la proyección cultural. Las finalistas del CNB pueden ser enviadas a otros certámenes según convenios vigentes del año.

Miss Universe Colombia, en cambio, es el único concurso autorizado para seleccionar a la candidata que representará a Colombia en el certamen global de Miss Universe. Este formato busca un perfil más mediático: seguridad en entrevistas, liderazgo, presencia escénica moderna y gran capacidad comunicativa.

La diferencia clave es su destino:

Señorita Colombia → Miss International

Miss Universe Colombia → Miss Universe

Por este motivo, Catalina Duque —al ser Señorita Colombia 2024— compite en Miss International y no en Miss Universe.

¿Quién es Catalina Duque?

Catalina Duque Abréu nació el 20 de septiembre de 1999 en Miami, Estados Unidos, aunque sus padres son antioqueños. Estudió Comunicación Social y antes de su coronación trabajaba en el sector empresarial y también ha colaborado con fundaciones dedicadas al desarrollo infantil, la lucha contra el cáncer, el emprendimiento y el empoderamiento femenino.

Su perfil combina formación académica, compromiso social y presencia en pasarela, lo que le dio herramientas para destacarse en el certamen nacional. En noviembre de 2024 se coronó como Miss Colombia 2024 — representando al departamento de Antioquia — rompiendo una racha de 28 años sin que Antioquia obtuviera la corona en el concurso nacional.