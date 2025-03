Este es el exnovio de Melissa Gate: habrían participado en otro reality

La participación de Melissa Gate en "La casa de los famosos Colombia" ha estado marcada por la controversia y las revelaciones sobre su vida personal.

Recientemente, la creadora de contenido reveló detalles sobre su exnovio, generando gran interés entre los seguidores del reality del canal RCN.

Luego de conocer su historia hace algunos días, miles de seguidores se preguntaron y empezaron a indagar sobre quien es el novio de esta mujer.

Este es el exnovio de Melissa Gate

Aunque Melissa ha mantenido ciertos detalles de su relación en privado, se ha revelado que su exnovio es Renier Izquierdo, un modelo cubano conocido por su participación en el reality show "El poder del amor".

Allí, la dinámica de la competencia era formar parejas entre nueve hombres y nueve mujeres, quienes tenían que competir y participar en diferentes dinámicas que los ayudaría a forjar su amor.

La relación entre Melissa y Renier fue pública y muy comentada en su momento, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público del programa.

En su momento, la actual participante de la Casa de los Famosos dio a conocer el término de su relación, mediante el siguiente mensaje: "He decidido ponerle fin a nuestra relación, hay muchas cosas que no me aguanto y no me tengo por qué aguantar, creo que para ese tipo de shows es mejor estar solo".

¿Melissa está interesada en alguien de la casa de los famosos?

En La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha surgido el rumor de que Sebastián Arias tendría un gusto por Melissa Gate y que ella no le sería indiferente. En consecuencia, en las últimas horas, la creadora de contenido rompió el silencio y aclaró toda la verdad.

"Les voy a contar algo, me están involucrando con el nuevo y a mí ese tipo de confianzas no me gustan", afirmó Melissa Gate frente a una de las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"A mí ese señor ni siquiera me gusta y cero que me importa", agregó. Además, este 12 de marzo, en un 'juicio' que realizó Karen Sevillano en la casa, Melissa dijo frente a todos los participantes que Sebastián les lleva café o agua a todas y que siente que lo hace porque es una buena persona y no porque tenga alguna mala intención.