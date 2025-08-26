CANAL RCN
Tendencias

¿Quiénes son Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez, jurados de Miss Universe Colombia?

Tres referentes de los certámenes de belleza elegirán en Miss Universe Colombia 2025 a la próxima representante del país en Tailandia.

Miss Universe Colombia 2025
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
05:23 p. m.
El mundo de los reinados en Colombia está a punto de vivir una transformación. El 30 de agosto de 2025, el Canal RCN estrenará Miss Universe Colombia 2025 – El Reality, un formato que busca mostrar un lado más humano, cercano y exigente de las candidatas.

A diferencia de las ediciones anteriores, las aspirantes convivirán en una casa estudio, se enfrentarán a pruebas de talento, pasarela, entrevistas, idiomas y cultura general, y además estarán bajo la mirada constante de los jurados y el público, que tendrá poder de decisión en las votaciones.

En este contexto innovador, la producción convocó a tres voces autorizadas: Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar. Ellos tendrán la misión de elegir, junto con los televidentes, a la mujer que llevará la banda de Colombia en el escenario de Miss Universo 2025, en Tailandia.

¿Quién es Hernán Zajar?

Hernán Zajar, nacido en Mompox, Bolívar, es uno de los diseñadores más reconocidos de Colombia y un referente de la moda latinoamericana. Su formación en ciudades como Roma, Milán, Londres y Nueva York le permitió perfeccionar un estilo único que combina la elegancia del maximalismo con la riqueza artesanal del Caribe colombiano.

Ha vestido a celebridades internacionales como Claudia Schiffer, Joan Collins e Ivana Trump, y a lo largo de su trayectoria se ha consolidado como un embajador de la cultura y la moda del país. Su experiencia en la alta costura y su trabajo con artesanos colombianos lo convierten en una figura clave.

¿Quién es Valerie Domínguez?

Valerie Domínguez, coronada como Miss Colombia 2005, se convirtió en una de las reinas más queridas de su generación tras llegar al top 10 de Miss Universo 2006. Su paso por el certamen internacional abrió las puertas a una exitosa carrera como actriz y modelo, donde brilló en producciones televisivas como 'Hasta que la plata nos separe'.

A lo largo de los años, también ha construido una sólida presencia en medios y en plataformas digitales. La trayectoria de Valerie como reina, actriz y comunicadora la convierte en una voz influyente dentro del panel evaluador.

¿Quién es Andrea Tovar?

Andrea Tovar Velásquez, nacida en Quibdó, Chocó, alcanzó la corona de Miss Colombia 2015 y dejó en alto el nombre del país en Miss Universo 2016, donde logró ser segunda finalista entre más de 80 participantes. Su historia la convirtió en una de las reinas más recordadas de la última década.

Después de su paso por los certámenes, Andrea incursionó en la televisión y en proyectos sociales enfocados en el empoderamiento femenino y la representación de la mujer afrocolombiana. Ahora regresa al universo de los reinados desde un rol distinto: como jurado del reality.

La conducción del reality estará a cargo de Claudia Bahamón, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Ella será la encargada de guiar a las participantes en cada etapa. Además, el formato permitirá que el público tenga un rol protagónico, ya que podrá votar por sus favoritas, influyendo de manera directa en el camino de las candidatas hacia la corona de Miss Universe Colombia 2025.

