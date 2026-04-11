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Google desactivará sus herramientas de inteligencia artificial para estudiantes: ¿Desde cuándo?

La medida de restricción aplica para estudiantes de primaria y secundaria. Incluye Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom y las funciones de IA del buscador.

Google desactivará sus herramientas de inteligencia artificial para estudiantes
Foto: AFP

Yhonay Díaz

noviembre 04 de 2026
08:53 p. m.
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En las últimas horas, Google anunció cambios en el acceso de los estudiantes a sus herramientas de inteligencia artificial (IA), tras de recibir delicados cuestionamientos por el uso de estas tecnologías en los entornos educativos.

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La compañía decidió que varias de sus funciones estarán deshabilitadas de manera predeterminada para estudiantes de primaria y secundaria, y que serán los administradores de cada institución quienes podrán autorizar su utilización.

La modificación incluye servicios como Gemini, Gemini Notebook y Gemini in Classroom, además de las funciones de inteligencia artificial incorporadas en el motor de búsqueda.

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¿Desde cuándo estudiantes no podrán usar la IA de Google?

De acuerdo con el comunicado de Google, la implementación se establecerá a nivel mundial y comenzará en Estados Unidos.

Por el momento, Google todavía no ha establecido una fecha concreta para su entrada en vigor.

Asimismo, explicó que las instituciones educativas no podrán ofrecer a sus estudiantes una versión de Google Search que excluya sus funciones de inteligencia artificial.

Chris Phillips, vicepresidente de Educación de la compañía, explicó al diario The New York Times que ambas tecnologías están estrechamente relacionadas, debido a la integración que ha tenido la IA en el funcionamiento del servicio.

La decisión representa un ajuste en la manera como Google ofrece sus herramientas digitales a las comunidades escolares, especialmente por la amplia presencia de sus productos en los centros educativos estadounidenses.

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¿Por qué desactivarán la IA de Google para estudiantes de colegio?

Google aseguró que buscan entregar más capacidad de decisión a las instituciones educativas.

En un comunicado publicado en X, la empresa sostuvo que la nueva configuración ofrece más alternativas a las escuelas y no reduce sus posibilidades.

La compañía también reconoció que existe preocupación entre los centros educativos por el uso que los estudiantes pueden dar a estas tecnologías, especialmente cuando recurren a ellas para evitar el desarrollo de sus tareas académicas.

Según explicó Google, las propias instituciones han solicitado mecanismos que les permitan administrar el acceso de los alumnos a estas funciones. Por esa razón, la nueva configuración dejará desactivadas las herramientas de IA de manera predeterminada, aunque los responsables escolares podrán habilitarlas si así lo consideran.

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Las herramientas de IA a las que no tendrán acceso los estudiantes

Google tiene una participación importante en el entorno tecnológico de las escuelas de Estados Unidos. Servicios como Gmail, Docs y Classroom forman parte de las actividades académicas, mientras que sus computadores de bajo costo Chromebook figuran entre los equipos más distribuidos entre los estudiantes.

La dimensión de esta presencia también se refleja en Google Classroom, plataforma utilizada por más de 150 millones de estudiantes en todo el mundo, según una carta que congresistas enviaron a la compañía el mes pasado.

En agosto, la empresa había puesto su chatbot Gemini a disposición de estudiantes de todas las edades dentro de Classroom.

Sin embargo, la incorporación de estas funciones generó cuestionamientos sobre el papel que debe tener la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje y el riesgo de que los alumnos recurran a ella para evitar realizar sus actividades escolares.

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