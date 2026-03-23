Ranking mundial reveló los países más felices: hay uno en Latinoamérica

El más reciente informe realizado por Gallup, el Centro de Investigación de Bienestar de Oxford, y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU reveló cuáles son los países más felices del mundo.

El ranking, basado en indicadores como calidad de vida, apoyo social, ingresos, libertad y percepción de corrupción, dejó un dato que llama la atención en la región: un país latinoamericano logró posicionarse entre los primeros lugares, rompiendo la hegemonía de Europa.

De acuerdo con mediciones internacionales ampliamente citadas —como el World Happiness Report—, la felicidad de un país no depende únicamente del crecimiento económico.

Factores como la confianza institucional, la estabilidad social y el equilibrio entre vida personal y laboral influyen de manera determinante en el bienestar de sus ciudadanos.

¿Cuáles son los países más felices del mundo en 2026?

El listado de los países más felices del mundo continúa liderado por naciones europeas, especialmente del norte del continente. En los primeros cinco lugares se ubican:

Finlandia Dinamarca Islandia Suecia Costa Rica

Finlandia, por ejemplo, ha mantenido el primer lugar durante varios años consecutivos, gracias a su sólido sistema de bienestar, altos niveles de confianza social y acceso equitativo a servicios básicos.

Le siguen Dinamarca e Islandia, países que destacan por su estabilidad económica y políticas públicas enfocadas en el bienestar colectivo.

Sin embargo, la presencia de Costa Rica en el quinto lugar marca un hito importante para Latinoamérica. Este país centroamericano ha logrado posicionarse como referente regional en calidad de vida, pese a no ser una de las economías más grandes.

¿Por qué Costa Rica es uno de los países más felices del mundo?

El caso de Costa Rica resulta particularmente interesante. A diferencia de otros países del ranking, su fortaleza no radica exclusivamente en el ingreso per cápita, sino en otros factores sociales y ambientales.

Por un lado, Costa Rica ha apostado históricamente por la inversión en educación, salud y sostenibilidad ambiental. Además, abolió su ejército desde 1948, destinando esos recursos a programas sociales. Este enfoque ha contribuido a generar una sociedad con altos niveles de bienestar y cohesión social.

Asimismo, el país presenta indicadores positivos en esperanza de vida y percepción de apoyo comunitario. La cultura del “pura vida”, que promueve un estilo de vida más relajado y enfocado en el bienestar emocional, también juega un papel clave.

En contraste, muchos países latinoamericanos enfrentan desafíos relacionados con la desigualdad, la inseguridad y la inestabilidad institucional, factores que impactan directamente en la percepción de felicidad de sus habitantes.