Rapero sudafricano falleció en pleno concierto

La policía sudafricana indicó el domingo que había abierto una investigación tras la muerte, en pleno concierto, del rapero Costa Titch.

El artista, de 27 años y figura destacada del movimiento rapero del país africano, "se desplomó cuando actuaba en un concierto" el sábado por la noche en las afueras de Johannesburgo, precisó a la AFP la policía.

Todavía no se han establecido las causas del fallecimiento.

La muerte de Costa Tsobanoglou, su verdadero nombre, se produce un mes después del asesinato de otro conocido rapero en Sudáfrica, Kiernan Forbes o AKA. El músico fue abatido a balazos a la salida de un restaurante en Durban (sudeste). La investigación sigue abierta.

Costa Titch era conocido por su tema "Big Flexa", que tuvo 45 millones de visionados en Youtube.

En las redes sociales, circulan videos del concierto del sábado en los que se ve al rapero, de blanco, caerse una primera vez en el escenario, en lo que parece un tropiezo. Sigue cantando pero un poco más lejos se derrumba y sus compañeros se precipitan para ayudarlo.

